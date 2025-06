Lannion, le 24 juin 2025– 17h45

LUMIBIRD PHOTONICS SWEDEN REMPORTE UN IMPORTANT CONTRAT NAVAL DE TÉLÉMÈTRES VIDAR AVEC SAAB ET DALO

Le groupe Lumibird (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, annonce que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a remporté un nouveau contrat auprès de Saab pour la fourniture de 57 télémètres laser VIDAR à l'Agence danoise d'acquisition et logistique de défense (DALO). Ces systèmes seront intégrés dans les systèmes de contrôle de tir naval (CEROS) déployés sur les frégates de la Marine royale danoise.

Cette nouvelle commande intervient à la suite d’un contrat récemment attribué par Rheinmetall Air Defence pour l'intégration du VIDAR dans la plateforme de défense aérienne mobile Skyranger 30. Avec ces deux contrats stratégiques remportés en l'espace de quelques mois, Lumibird démontre l'adoption croissante du VIDAR comme standard européen pour la télémétrie laser dans les domaines terrestre et maritime.

« Cette commande marque une étape importante dans notre partenariat stratégique avec Saab et souligne notre rôle croissant dans l'écosystème européen de la défense », déclare Carina Harnesk, Directrice générale de Lumibird Photonics Sweden. « Nous voyons un fort potentiel pour de futures commandes de la part d'autres utilisateurs ayant des besoins opérationnels similaires. »

Conçu et fabriqué à Göteborg, en Suède, le télémètre VIDAR est basé sur la technologie laser pompé par diode à base de verre erbium, qui offre compacité, sécurité oculaire et hautes performances dans les environnements opérationnels les plus difficiles. Déjà en service dans divers systèmes terrestres et aéroportés, son intégration dans des plates-formes navales souligne son adaptabilité et sa robustesse.

« Ce nouveau succès avec Saab confirme la polyvalence et la maturité technique de notre télémètre VIDAR », a déclaré Marc Le Flohic, PDG du groupe Lumibird. « Nous sommes fiers de voir notre technologie équiper les navires de l'OTAN et soutenir le ministère danois de la Défense dans sa mission de sécurité maritime. »

La livraison des 57 unités VIDAR est prévue entre 2025 et 2026. Ce contrat renforce le positionnement de Lumibird dans l'écosystème européen de la défense et confirme sa capacité à fournir des solutions photoniques souveraines et performantes à des partenaires de défense de premier plan.

Prochaine information : Chiffre d’affaires 1er semestre, le 28/07/2025 après bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d’affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations investisseurs

Tel. +33(0) 1 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

