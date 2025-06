GROUPE PARTOUCHE : Résultats semestriels solides dans une période d’importants investissements de croissance

Résultats semestriels solides

dans une période d’importants investissements de croissance

Chiffre d’affaires : 233,3 M€ (+5,7 %)

EBITDA : 55,3 M€ contre 41,0 M€ au S1 2024

Résultat net : 12,6 M€ contre 7,1 M€ au S1 2024

Situation financière : gearing de 0,5x et effet de levier de 2,4x

Paris, le 24 juin 2025, 18h - Lors de sa réunion du 24 juin 2025, le Conseil de surveillance du Groupe Partouche a examiné les comptes audités du 1er semestre de l’exercice 2024-25 (novembre 2024 à avril 2025), après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Directoire.

Bonne dynamique de l’activité

La bonne dynamique de l’activité sur le semestre s’est matérialisée par un Produit Brut des Jeux (PBJ) en hausse de +4,2 % à 361,5 M€ et un chiffre d’affaires (CA) en hausse de +5,7 % à 233,3 M€.

L’EBITDA du Groupe affiche une hausse de +35,1 % à 55,3 M€ (soit 23,7 % du CA), contre 41,0 M€ (18,6 % du CA) au 1er semestre 2024.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe ressort à 24,3 M€ contre 15,5 M€ au 1er semestre 2024 (+56,9 %), cette hausse se matérialise dans les trois secteurs d’activité (casinos, hôtels et autres).

Le ROC du secteur casinotier atteint 30,8 M€, contre 24,3 M€ au 1er semestre 2024 (+26,7 %), porté notamment par les bonnes performances :

du casino d’Aix-en-Provence (+1,9 M€) suite à un important travail mené sur sa structure de charges ;

des casinos d’Annemasse (+1,3 M€) et de La Tour-de-Salvagny (+0,3 M€) attestant de la pertinence des travaux réalisés récemment ;

des jeux online de Middelkerke (Belgique) exploités depuis le 29 janvier 2024 (+0,9 M€).





À l’inverse, le Royal Palm à Cannes (anciennement dénommé Casino 3.14) qui a déménagé sur le site du Palm Beach le 2 décembre 2024, est pénalisé par une activité fortement saisonnière (-1,6 M€) avant le début de la période estivale.

Le ROC déficitaire du secteur hôtelier s’améliore à -1,2 M€ contre -2,7 M€ au S1 2024.

Enfin, le ROC déficitaire du secteur « Autres » s’améliore à -5,3 M€ au 1er semestre 2025, contre -6,2 M€ au 1er semestre 2024, et ce malgré l’introduction dans ce secteur de la SCI qui porte l’immeuble de l’avenue de la Grande Armée dont le ROC est déficitaire (-0,9 M€).

Les achats et charges externes à 77,0 M€ augmentent de +4,3 M€ (+5,9 %), avec notamment :

la hausse des achats de matières (+8,2 %) en parallèle de la hausse du chiffre d’affaires de la restauration et des hôtels, des honoraires et assimilés (prestations et partenariats, commissions, cachets…) et des charges de sous-traitance et

en sens inverse, le recul des frais de publicité / marketing en lien avec une meilleure maîtrise de ce poste et la fin des activités de paris sportif.

Les charges de personnel s’élèvent à 83,9 M€, en baisse de 6,7 M€ en raison notamment de l’extinction du passif social (+12,2 M€, cf. Annexes). Neutralisées de cet impact, les charges de personnel augmentent de 6,0 M€. Les salaires et charges sociales progressent en effet de 5,4 M€ suite, d’une part, à l’augmentation des effectifs de +5,3 % (avec notamment l’intégration des équipes du Casino Cannes 50 Croisette et du casino de Cotonou) et d’autre part, à un accord sur les minima conventionnels et une majoration des heures de nuit à compter du 1er février 2025. On notera également la hausse de la participation des salariés de 0,5 M€.

Le résultat net qui s’élève à 12,6 M€, contre 7,1 M€ au 30 avril 2024 (+77,2 %), prend en compte :

une perte opérationnelle non courante de -0,5 M€, contre -1,0 M€ au S1 2024, qui résulte notamment d’amortissements accélérés pratiqués sur le Club Berri afin d’anticiper son déménagement dans l’immeuble de l’avenue de la Grande Armée (-0,4 M€) ;

un résultat financier de -4,1 M€ (contre -1,0 M€ au S1 2024). Le coût de l’endettement financier progresse en lien avec l’évolution de l’endettement brut du Groupe, le taux d’intérêt moyen annuel étant quant à lui relativement stable. Par ailleurs, les produits des placements diminuent du fait de la consommation de trésorerie du Groupe. En outre, les charges financières intègrent le mark-to-market relatif à la couverture de taux sous forme de swap du financement de l’acquisition de l’immeuble avenue de la Grande Armée pour un montant de -0,7 M€ ;

une charge d’impôt (CVAE incluse) de -6,7 M€ (contre -6,1 M€ au S1 2024) qui intègre une consommation d’impôt différé lié à l’intégration fiscale du Groupe de -1,9 M€.





Avec une trésorerie nette de prélèvements de 75,3 M€, des capitaux propres de 370,0 M€ et un endettement net de 172,0 M€ (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16), la structure financière du Groupe reste saine. La progression sensible de l’endettement net étant lié au financement de l’acquisition de l’immeuble de la Grande Armée.

ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Exécution du plan de sauvegarde de Financière Partouche

Suite à la modification du plan de sauvegarde de Financière Partouche intervenue le 26 mai 20251, Financière Partouche a payé par anticipation, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, grâce au tirage du crédit bancaire, le passif restant dû au titre du plan de sauvegarde arrêté par jugement en date du 30 juin 2014. Le tribunal a été saisi afin de constater la bonne exécution du plan.

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

Le Rapport financier semestriel au 30 avril 2025 est disponible ce jour sur le site internet du Groupe www.groupe.partouche.com rubrique Finance.

Prochains rendez-vous :

- Information financière du 3ème trimestre : mardi 9 septembre 2025, après la clôture de la Bourse de Paris

- Chiffre d’affaires du 4ème trimestre : mardi 9 décembre 2025, après la clôture de la Bourse de Paris

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Annexes

Compte de résultat consolidé

En M€ - Au 30 avril (6 mois) 2025 2024 ÉCART Var. CHIFFRE D'AFFAIRES 233,3 220,6 12,7 +5,7% Achats et charges externes (77,0) (72,6) (4,3) +5,9% Impôts et taxes (10,5) (10,2) (0,3) +2,8% Charges de personnel (83,9) (90,6) 6,7 -7,4% Amortissements et dépréciations sur immobilisations (29,5) (25,2) (4,3) +17,0% Autres produits et charges opérationnels courants (8,2) (6,5) (1,7) +26,0% Résultat Opérationnel courant 24,3 15,5 (8,8) +56,9% Autres produits et charges opérationnels non courants (0,5) (1,0) 0,5 - Résultat sur cession de participations consolidées - - - - Dépréciation des actifs non courants - - - - Résultat Opérationnel non courant (0,5) (1,0) 0,5 - RESULTAT OPERATIONNEL 23,8 14,5 9,3 +64,4% Résultat Financier (4,1) (1,0) (3,0) - Résultat avant impôt 19,7 13,4 6,3 +46,9% Impôts sur les bénéfices (6,2) (5,6) (0,6) - Impôts de CVAE (0,4) (0,4) - - Résultat après impôt 13,1 7,4 5,7 +77,6% Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (0,4) (0,2) (0,2) - RESULTAT NET TOTAL 12,6 7,1 5,5 +77,2% Dont part du Groupe 12,6 5,1 7,5





EBITDA (*) 55,3 41,0 14,4 +35,1% Marge EBITDA / CA 23,7% 18,6% +5,1 pt

(*) compte tenu de l’application de la norme IFRS 16 qui a pour effet mécanique d’améliorer l’EBITDA de 9,5 M€ au S1 2025 et de 7,6 M€ au S1 2024.

Les impôts et taxes représentent une charge de 10,5 M€ contre 10,2 M€ au 1er semestre 2024.

Après avoir maintenu au cours des derniers exercices la position prudente retenue au 31 octobre 2021 au regard de certaines incertitudes relatives au traitement des aides en matière de cotisations sociales obtenues pendant la crise sanitaire relative au Covid, Groupe Partouche a rétabli son passif et l’a réduit de 12,2 M€ au 30 avril 2025, impactant à la hausse son EBITDA et son Résultat Opérationnel Courant d’autant (poste « charges de personnel » du compte de résultat consolidé). Retraité de cet effet, l’EBITDA s’établit à 43,1 M€ (18,5% du CA), en hausse de 2,2 M€ (+5,3 %) par rapport à N-1.

L’évolution des amortissements et dépréciations sur immobilisations, en hausse de +17,0 % à 29,5 M€, reflète le programme d’investissements soutenu dans les établissements du Groupe ainsi que les acquisitions de l’immeuble avenue de la Grande Armée et du casino Cannes 50 Croisette.

Les autres produits et charges opérationnels courants sont une charge nette de 8,2 M€ contre 6,5 M€ au S1 2024.

Le résultat opérationnel s’établit à 23,8 M€ contre 14,5 M€ au S1 2024 et le résultat avant impôt à 19,7 M€ contre 13,4 M€ au S1 2024.

Le résultat net consolidé du semestre est un bénéfice de 12,6 M€ contre 7,1 M€ au 30 avril 2024. Dans ce résultat net, la part du Groupe est un bénéfice de 12,6 M€ contre 5,1 M€ au 30 avril 2024.

Bilan

Le total de l’actif net au 30 avril 2025 représente 942,2 M€ contre 845,1 M€ au 31 octobre 2024. Les évolutions remarquables de la période sont les suivantes :

augmentation des actifs non courants de 92,4 M€ en raison principalement de la hausse nette des immobilisations corporelles de 89,6 M€, constituée notamment de l’acquisition de l’immeuble avenue de la Grande Armée pour 68,1 M€ (incluant les travaux et en cours, et compte tenu de l’indemnité d’immobilisation versée en N-1), du droit d’utilisation de l’actif relatif à la signature de l’avenant au contrat de location immobilière du Casino de Meyrin en Suisse retraité selon IFRS 16 en lien avec ses travaux (11,2 M€), du retraitement selon IFRS 16 du loyer immobilier du Casino Cannes 50 Croisette à hauteur de 11,8 M€ suite à son entrée dans le périmètre, et du volume des investissements en cours (notamment dans les casinos de La Tour-de-Salvagny (4,1 M€), de Cotonou (1,7 M€) et de Vichy (1,5 M€)) ;

diminution des actifs courants de 2,3 M€, principalement due à une consommation de la trésorerie de 7,3 M€ contrebalancée par une hausse des postes « clients et autres débiteurs » de 3,2 M€ et « autres actifs courants » de 2,2 M€ ;

reclassement, pour 7,0 M€, selon la norme IFRS 5 sous le poste « actifs destinés à être cédés » de l’actif immobilier ayant accueilli l’Hôtel 3.14 puis le Casino 3.14 à Cannes, et dont la signature de l’acte de vente est prévue sous peu.





Au passif, les capitaux propres, intérêts minoritaires inclus, passent de 365,0 M€ au 31 octobre 2024 à 370,0 M€ au 30 avril 2025, incluant le résultat bénéficiaire de la période de 12,6 M€.

La dette financière augmente de 84,0 M€ (parts courante et non courante). Il convient notamment de prendre en considération :

la mise en place de nouveaux crédits bancaires pour 80,4 M€, dont 60 M€ liés au financement de l’acquisition de l’immeuble de La Grande Armée, 10,0 M€ d’utilisation de la ligne revolving et divers financements de rénovation ;

le remboursement d’emprunts bancaires pour - 13,5 M€ et des deux échéances trimestrielles du crédit syndiqué réglées le 31 janvier et le 30 avril 2025 pour un total de - 5,4 M€ ;

les flux liés aux contrats de locations traités selon la norme IFRS 16.





Structure financière – Synthèse de l’endettement net

La structure financière du Groupe peut être appréciée à l’aide du tableau suivant (construit en conformité avec les termes du contrat du crédit syndiqué, selon l’ancien référentiel IAS 17, hors IFRS 16).

En M€ 30/04/25 31/10/24 30/04/24 Capitaux propres 370,0 365,0 367,3 EBITDA * 72,5 60,0 61,9 Endettement brut ** 247,4 185,5 171,0 Trésorerie nette des prélèvements 75,3 81,4 89,8 Endettement net 172,0 104,1 81,2 Ratio Endettement net / Capitaux propres (« gearing ») 0,5x 0,3x 0,2x Ratio Endettement net / EBITDA consolidé (« effet de levier ») 2,4x 1,7x 1,3x

* L’EBITDA utilisé pour le calcul de l’« effet de levier » est calculé sur une période de 12 mois glissants, selon l’ancienne norme IAS 17 (c’est-à-dire avant application de la norme IFRS 16).

** L’endettement brut comprend les emprunts bancaires, les emprunts obligataires et les crédit-baux retraités selon l’ancienne norme IAS 17 (à l’exception des autres contrats retraités selon la norme IFRS 16), les intérêts courus, les emprunts et dettes financières divers, les concours bancaires et les instruments financiers.

Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

Le « Résultat Opérationnel Courant » (ROC) regroupe l’ensemble des charges et produits directement liés aux activités du Groupe dans la mesure où ces éléments sont récurrents, usuels ou habituels du cycle d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels liés aux activités du Groupe.

L’« Ebitda consolidé » (EBITDA) est composé du solde des produits et charges composant le ROC, à l’exclusion des amortissements et des provisions liés au cycle d’exploitation et des éléments ponctuels liés aux activités du Groupe inclus dans le résultat opérationnel courant mais exclu de l’Ebitda de par leur caractère non récurrent.

1 Cf communiqué de presse du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2025, diffusé le 10 juin 2025 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

