PhysicsX inaugure une nouvelle ère d’ingénierie et de fabrication natives de l’IA en levant 135 millions de dollars de financement de série B

LONDRES, 24 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PhysicsX , une entreprise londonienne qui accélère l’innovation industrielle grâce à l’IA, a annoncé aujourd’hui avoir levé un montant de 135 millions de dollars dans le cadre de son financement de série B. Ce cycle de financement a été mené par Atomico, avec la participation de Temasek, Siemens, Applied Materials, July Fund et le soutien continu d’investisseurs existants, dont notamment General Catalyst, NGP, Radius Capital, Standard Investments et Allen & Co. Les capitaux ainsi levés vont permettre d’accélérer la croissance mondiale de l’entreprise et l’adoption industrielle de sa plateforme logicielle d’entreprise dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile, des semi-conducteurs, des matériaux et de l’énergie.

Cofondée par Robin Tuluie, ancien directeur R&D chez Renault (Alpine) F1 et Mercedes F1 et directeur des technologies véhicules chez Bentley Motors, et Jacomo Corbo, ancien directeur scientifique et cofondateur de QuantumBlack (IA par McKinsey) et directeur des stratégies de course chez Renault (Alpine) F1, PhysicsX développe une nouvelle pile logicielle d’ingénierie pour une intégration en profondeur de l’IA à l’ensemble du cycle de vie de l’ingénierie. Sa mission : offrir les outils nécessaires aux entreprises de fabrication de pointe des secteurs critiques afin de leur permettre de relever leurs défis les plus complexes à un rythme radicalement accéléré.

Pourquoi maintenant : un moment de transformation pour l’ingénierie

L’ingénierie se trouve aujourd’hui à un tournant. Dans le secteur de la fabrication de pointe, l’innovation n’a jamais été aussi urgente ni aussi cruciale. Au cœur des enjeux actuels de souveraineté, ces industries soutiennent nos économies et sont essentielles à la transition vers le développement durable. Mais elles sont également freinées par des pénuries de ressources et de compétences et peinent à suivre le rythme en raison de la complexité et de la rapidité croissantes des changements. PhysicsX vient combler cette lacune avec la conviction que les logiciels d’ingénierie natifs de l’IA sont en mesure de résoudre bon nombre des défis fondamentaux inhérents à l’innovation matérielle.

« Ce cycle de financement reflète l’importance et les besoins des secteurs auxquels nous nous adressons », a déclaré Jacomo Corbo, PDG et cofondateur de PhysicsX. « Les plaques tectoniques de l’économie mondiale sont en train d’être remodelées par la production industrielle. Les courants géopolitiques et les questions de souveraineté et de résilience des chaînes d’approvisionnement se font particulièrement ressentir ici. Et dans le même temps, l’innovation n’a jamais été aussi urgente dans ces domaines. Nous répondons par conséquent à ce besoin non satisfait en apportant de nouvelles capacités logicielles et d’IA afin de repenser en profondeur l’ingénierie actuelle et de transformer la manière dont l’innovation matérielle est mise en œuvre. »

« PhysicsX ouvre la voie à un nouveau paradigme d’ingénierie. Elle ne se contente pas de raccourcir les cycles de conception, de réduire les coûts et d’accélérer l’innovation : elle permet aux ingénieurs de résoudre des problématiques qui jusqu’alors dépassaient les capacités de l’intuition humaine. En alliant la recherche exploratoire en IA à une expertise industrielle approfondie, l’équipe crée des outils transformateurs pour les secteurs qui soutiennent l’économie mondiale. Nous sommes fiers de mener cet investissement et d’aider ainsi PhysicsX à façonner l’avenir de l’ingénierie logicielle », a indiqué Laura Connell, associée chez Atomico.

« Axée sur les développeurs, PhysicsX est une plateforme d’IA qui révolutionne le champ des possibles pour les ingénieurs. Depuis l’investissement que nous avons réalisé il y a près de deux ans, PhysicsX a considérablement renforcé son équipe et ses solutions pour aider les industries de pointe du monde entier à mieux concevoir, construire et exploiter leurs systèmes les plus critiques et les plus complexes », a souligné Paul Kwan, directeur général de General Catalyst.

Les entreprises de fabrication de pointe lui font confiance

La technologie de PhysicsX est déjà intégrée aux flux de travail de certaines des entreprises d’ingénierie et de fabrication les plus sophistiquées au monde et permet de résoudre des problèmes concrets à enjeux élevés, et ce, dans les environnements les plus exigeants.

« Cette convergence de l’expertise industrielle et des capacités de l’IA libère un potentiel extraordinaire qui révolutionne nos méthodes de conception, de simulation et de fabrication. L’investissement stratégique que nous avons réalisé dans PhysicsX s’appuie sur notre collaboration fructueuse en matière de développement de simulations physiques profondes basées sur l’IA, et témoigne de notre conviction quant à sa capacité à accélérer l’innovation industrielle », a déclaré Peter Koerte, membre du directoire, directeur de la technologie et directeur de la stratégie chez Siemens. « Forte de son robuste ancrage européen, PhysicsX peut impulser la transformation mondiale de l’IA industrielle tout en s’appuyant sur la puissance industrielle de l’Europe et sur son vivier de talents de classe mondiale en IA pour créer des solutions qui définiront l’avenir de la fabrication, notamment pour les applications critiques où performance et fiabilité sont primordiales. Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la vision de Siemens : une IA fiable et de qualité industrielle qui génère un impact concret. »

Depuis sa levée de fonds de série A réalisée en novembre 2023, PhysicsX a connu une croissance rapide en développant une équipe de plus de 150 personnes et en multipliant par plus de quatre son chiffre d’affaires. Grâce à ce nouvel investissement à hauteur de 135 millions de dollars, le financement total est désormais porté à près de 170 millions de dollars. Il permettra à PhysicsX de poursuivre activement son expansion mondiale et d’accélérer le développement de modèles de fondation physique plus vastes et plus puissants.

À propos de PhysicsX

PhysicsX est une entreprise d’IA physique qui s’est donnée pour mission d’accélérer l’innovation et de révolutionner l’ingénierie et la fabrication actuelles. L’entreprise développe actuellement une nouvelle pile logicielle dans le but d’offrir des outils d’IA performants tout au long du cycle de vie de l’ingénierie. PhysicsX collabore avec des organisations de premier plan dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de l’automobile, des semi-conducteurs, des matériaux et de l’énergie, et les accompagne dans la résolution de certains de leurs défis les plus critiques et les plus complexes.

