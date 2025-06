Anno da record per inCruises: fatturato e attivazioni senza precedenti

GUAYNABO, Puerto Rico, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- inCruises, il club di viaggi a sottoscrizione più prestigioso al mondo, annuncia con soddisfazione che i ricavi totali per maggio hanno superato i 31 milioni di dollari, l'ultimo traguardo di una traiettoria di crescita sostenuta e da record. Questi risultati eccezionali sono stati alimentati da un'impennata negli abbonamenti Premium e da un crescente slancio globale legato alle iniziative sul campo "AMP UP" dell'azienda.

“Maggio ha segnato un altro entusiasmante passo avanti nel perseguimento della nostra audace visione di espansione”, ha dichiarato Michael “Hutch” Hutchison, Co-Fondatore e CEO di inGroup International. “Abbiamo riscontrato progressi significativi praticamente in ogni area chiave di performance dell’azienda. I nostri leader sul campo sono il motore della crescita nei mercati globali e gli strumenti e i sistemi di supporto che abbiamo creato per potenziarli si stanno traducendo in risultati concreti. I numeri sono importanti, ma ciò che rappresentano è ancora più importante: una cultura altamente performante e basata sui valori, fondata sulla fiducia, la collaborazione e un obiettivo comune. Non siamo nemmeno a metà del 2025 e il nostro slancio promette di rendere quest'anno davvero straordinario".

"Abbiamo già superato i 140 milioni di dollari di ricavi quest'anno e siamo sulla buona strada per rendere il 2025 l'anno migliore nella storia dell'azienda", ha aggiunto Anthony Varvaro, CFO e COO di inGroup. "L'attività continua a evolversi e ottimizzarsi per rafforzare la crescita dei ricavi, l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine."

Dati salienti di maggio 2025:

Il fatturato totale ha superato i 31 milioni di dollari, grazie ai ricavi record derivanti dagli abbonamenti Premium e dalle Attivazioni.

Oltre 12.000 Partner Indipendenti hanno ottenuto lo status di Membro Gratuito, ricevendo più di 2,4 milioni di dollari sotto forma di viaggi gratuiti.

I tassi annuali di fidelizzazione e rinnovo dei Partner continuano a registrare massimi storici, rafforzando il forte coinvolgimento della comunità.



“L'iniziativa AMP UP combina messaggi mirati, miglioramenti tecnologici continui e incentivi mirati per coinvolgere un numero maggiore di Partner in attività di team building più efficaci, significative e sostenibili”, afferma Doug Corrigan, CMO di inGroup. “L'iniziativa sta guadagnando slancio e aumentando in modo misurabile il coinvolgimento sul campo”.

Informazioni su inCruises e inGroup International

inCruises, una divisione di inGroup International, è uno dei più grandi club di premi di viaggio su abbonamento al mondo, con membri in 193 paesi. Dal suo lancio nel 2016, inCruises ha aiutato oltre 560.000 membri a prenotare viaggi e a visitare mondo a meno, offrendo accesso a oltre 20.000 opzioni di crociera, 300.000 hotel e resort inStays e oltre 350.000 esperienze inTours a livello globale.

La base di Membri del Club cresce esclusivamente attraverso una rete globale di Partner referenti indipendenti, che guadagnano condividendo i vantaggi esclusivi dell’abbonamento. inGroup si impegna a creare valore reale, aiutando i membri a fare vacanze migliori e consentendo ai Partner di costruire un'attività di livello mondiale.

Come parte del suo impegno a essere una forza globale positiva, inGroup supporta attivamente organizzazioni umanitarie come Mercy Ships e altre iniziative di beneficenza.

Per maggiori informazioni, visita in.Group e inCruises.com .

Disclaimer:

Questa comunicazione è intesa esclusivamente a scopo informativo globale e non e non ha alcuna finalità di promozione commerciale negli Stati Uniti. Tutte le attività promozionali sono state sviluppate e implementate al di fuori del territorio continentale degli Stati Uniti.