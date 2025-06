Oxford Economics acquiert Alpine Macro, un cabinet montréalais de recherche en investissement d’envergure internationale

LONDRES et MONTRÉAL, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oxford Economics, le principal cabinet indépendant de prévisions économiques et de conseil à l’échelle mondiale, a acquis une participation majoritaire dans Alpine Macro, une importante société de recherche en investissement mondial basée à Montréal, Québec, Canada.

Fondée en 2017, Alpine Macro fournit des prévisions sur les marchés financiers ainsi que des stratégies d’investissement à des clients institutionnels dans plus de 60 pays. La firme est largement reconnue pour ses analyses percutantes des marchés financiers, ses idées d’investissement audacieuses et ses prévisions allant souvent à contre-courant du consensus.

« Cette acquisition réunit l’analyse macroéconomique de calibre mondial d’Oxford Economics et l’expertise approfondie des marchés financiers d’Alpine Macro, ce qui nous permet d’offrir des conseils encore plus complets et équilibrés, non seulement à nos clients actuels, mais aussi à un éventail plus large de gestionnaires d’actifs, de fonds spéculatifs, de banques d’investissement et de caisses de retraite », a déclaré Adrian Cooper, chef de la direction d’Oxford Economics.

« Cette acquisition stratégique accélérera l’expansion mondiale d’Oxford Economics et renforcera notre offre de services. Elle s’appuie sur notre feuille de route en matière de modélisation mondiale, notre connaissance approfondie au niveau géographique et sectoriel, ainsi que nos prévisions économiques précises », a ajouté M. Cooper.

« Je suis ravi qu’Alpine Macro s’associe à Oxford Economics, un cabinet reconnu pour la qualité de sa recherche macroéconomique et de marché », a déclaré Arun Kumar, chef de la direction d’Alpine Macro.

« Cette transaction nous permettra d’approfondir considérablement nos capacités de recherche, d’enrichir l’expérience de nos clients et de livrer des recherches de pointe grâce à une plateforme dotée de l’intelligence artificielle. » « Ensemble, nous devenons le cabinet privé de recherche indépendante le plus grand et le plus complet au monde », a ajouté M. Kumar.

« Oxford Economics représente la référence en matière de recherche macroéconomique mondiale, et Alpine Macro a toujours aspiré à devenir la référence en matière de stratégie d’investissement top-down », a déclaré Chen Zhao, stratège mondial en chef et fondateur d’Alpine Macro. « En tirant parti de la profondeur, de l’étendue et de la rigueur analytique d’Oxford Economics en recherche macroéconomique, Alpine Macro atteindra cet objectif plus rapidement. »

Blake, Cassels & Graydon a fourni des conseils juridiques à Oxford Economics. Raymond James a agi à titre de conseiller financier exclusif, et Fasken Martineau DuMoulin a fourni des conseils juridiques à Alpine Macro. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos d’Oxford Economics : Cabinet fondé en 1981 en tant qu’initiative commerciale avec la business school de l’Université d’Oxford, Oxford Economics a commencé par fournir des services de prévision économique et de modélisation aux entreprises britanniques et aux institutions financières en expansion internationale. Aujourd’hui, nous sommes l’un des principaux cabinets indépendants de conseil mondial, offrant des prévisions, des rapports et des outils d’analyse de haute qualité couvrant plus de 200 pays, 100 secteurs et 7 000 villes et régions. Nos modèles économiques et sectoriels de premier ordre nous offrent une capacité unique à anticiper les tendances du marché et à évaluer leurs impacts économiques, sociaux et commerciaux.

