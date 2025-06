Fraude sociale : Provence.ai met son IA à l’épreuve pour protéger notre modèle social

Alors que la fraude sociale représente plusieurs milliards d’euros chaque année en France, Provence.ai, expert reconnu du traitement documentaire, déploie une solution innovante d'intelligence artificielle destinée à détecter efficacement les falsifications et à protéger durablement les ressources publiques.

Provence.ai, spécialiste français reconnu dans le traitement documentaire automatisé, annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle solution basée sur l’intelligence artificielle pour détecter et prévenir efficacement la fraude sociale et les indus. Cette initiative intervient alors que les techniques de falsification documentaire sont devenues particulièrement avancées, rendant la fraude plus difficile à détecter par des moyens traditionnels.

La fraude sociale, incluant les falsifications de certificats médicaux, justificatifs ou encore de demandes de prise en charge, coûte chaque année plusieurs milliards d’euros à la collectivité. Cette situation menace directement l'équilibre et la pérennité de notre modèle social, affectant en premier lieu les populations les plus vulnérables.

Grâce à ses technologies avancées mêlant vision par ordinateur, reconnaissance automatique de textes manuscrits (HCR), et traitement du langage naturel (NLP), Provence.ai détecte avec précision les tentatives de falsification. Déployée sur site, sans dépendance à des services cloud externes, la solution minimise les faux positifs et assure une stricte conformité RGPD.

« La mission de Provence.ai a toujours été d’utiliser l’IA pour lutter contre la bureaucratie, qui impacte les plus fragiles d’entre nous », déclare Nicolas Woirhaye, cofondateur de Provence.ai. « Notre mission va au-delà de l’efficacité technique : il s'agit de protéger les ressources publiques et d'assurer que l'aide sociale parvienne réellement à ceux qui en ont le plus besoin. Nous traitons chaque année des dizaines de millions de pages pour les services publics français, ce qui nous donne des retours d’expérience fabuleux, et nous permet d’agir concrètement contre les dérives frauduleuses. »

Avec cette nouvelle offre, Provence.ai renforce son rôle stratégique auprès des organismes publics et privés confrontés à d’importants volumes documentaires, tout en réaffirmant son engagement d’entreprise à mission, soucieuse de défendre activement les valeurs de solidarité et d'équité sociale.