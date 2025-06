Troilus dépose l’étude d’impact environnemental et social pour le projet de cuivre-or Troilus

MONTRÉAL, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) a le plaisir d’annoncer le dépôt officiel de l’étude d’impact environnemental et social (« ÉIES ») pour son projet phare de cuivre-or Troilus (« Troilus » ou le « Projet ») auprès du gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (« MELCCFP »), ainsi qu’auprès du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (« AEIC »).

Le dépôt de l’ÉIES marque une étape déterminante dans le développement du projet Troilus, représentant l’aboutissement de plus de cinq années d’études de base approfondies, d’évaluations techniques rigoureuses et d’un engagement significatif auprès des communautés autochtones et locales. En tant que l’un des plus importants projets de cuivre et d’or non développés en Amérique du Nord, cette soumission constitue un jalon essentiel dans la progression du projet vers la phase de construction.

Jacqueline Leroux, vice-présidente, Environnement et Permis chez Troilus, a déclaré : « Le dépôt de l’ÉIES est un moment significatif pour Troilus, qui reflète le dévouement constant de notre équipe interne et de nos partenaires à faire avancer ce projet de manière responsable, transparente et collaborative. Ce jalon réduit les risques du projet, tout en réaffirmant notre engagement de longue date envers le développement durable et la création d’impacts positifs pour les communautés où nous opérons. »

Faits saillants de l’ÉIES :

Consultation communautaire approfondie : L’ÉIES présente les résultats d’un engagement étendu auprès de la Nation crie de Mistissini, de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou, du Gouvernement de la Nation crie, ainsi que des communautés de Chibougamau et de Chapais, qui ont contribué à façonner la conception du projet et ses mesures d’atténuation.





L’ÉIES présente les résultats d’un engagement étendu auprès de la Nation crie de Mistissini, de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou, du Gouvernement de la Nation crie, ainsi que des communautés de Chibougamau et de Chapais, qui ont contribué à façonner la conception du projet et ses mesures d’atténuation. Connaissance historique du site : En tant qu’ancienne mine en production (1996–2010), Troilus bénéficie à la fois de données historiques robustes et d’une forte compréhension régionale des opérations minières et de leurs impacts.





En tant qu’ancienne mine en production (1996–2010), Troilus bénéficie à la fois de données historiques robustes et d’une forte compréhension régionale des opérations minières et de leurs impacts. Résultats environnementaux positifs : Des études indépendantes menées par Coalia, le Conseil national de recherches du Canada, Lamont et le Minesite Drainage Assessment Group (« MDAG ») confirment que les stériles du Projet ne sont pas générateurs d’acide, ce qui réduit considérablement les risques environnementaux et les besoins en traitement des eaux à long terme.



L’ÉIES a été élaborée en collaboration avec BluMetric Environnement inc. et Stantec, deux chefs de file en ingénierie et environnement. Grâce à un modèle de dépôt progressif, mis en place en coordination avec l’AEIC et le Gouvernement de la Nation crie, certaines sections de l’ÉIES ont été soumises avant le dépôt final (voir communiqué du 29 janvier 2025), permettant aux autorités de commencer leur évaluation plus tôt et de fournir des commentaires tout au long du processus. Cette approche facilitera l'accélération du processus d'analyse et d'obtention des autorisations.

Avec le dépôt maintenant complété, le Projet entre officiellement dans le processus d’examen provincial et fédéral. Au Québec, la soumission sera examinée par le COMEX (« Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social »), en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Au fédéral, l’AEIC mènera un examen parallèle appuyé par des consultations publiques et autochtones. Les décisions finales sont attendues d’ici la fin de l’année 2026.

Troilus demeure engagée dans un dialogue transparent et un développement collaboratif, et entend poursuivre son travail avec les partenaires autochtones et locaux, ainsi qu’avec les représentants gouvernementaux, afin de faire progresser de manière responsable l’un des projets de minéraux critiques les plus importants au Canada.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, ce qui en fait un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence du dépôt de l’ÉIES sur la Société; le calendrier de développement du projet; la probabilité que le processus d’obtention des autorisations soit rationalisé; la probabilité que les processus d’examen fédéral et provincial aboutissent à une décision finale dans les délais prévus, ou qu’ils y aboutissent tout court; l’estimation des ressources et réserves minérales; la réalisation des estimations de ressources et de réserves minérales; le calendrier et le montant des programmes d’exploration futurs; les coûts liés aux activités futures; les dépenses en capital et d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et du soutien des communautés locales; et les résultats anticipés des programmes de forage en cours et leur effet potentiel sur la taille de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « anticipe », « projette », « entend », « continue » ou « croit », ou encore à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront » ou « seront pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que les programmes d’exploration mèneront à une expansion des ressources minérales; les incertitudes et risques inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent largement sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.