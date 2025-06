Bitget et Saturnia Design organisent le Bitget Elite Day à Budapest : une exploration de l’avenir de la blockchain et de l’innovation centrée sur l’utilisateur

BUDAPEST, Hongrie, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la première bourse de cryptomonnaies et société Web3, s’associe au studio de design de produits Saturnia Design pour organiser le Bitget Elite Day, un événement d’envergure qui réunira des figures majeures de l’écosystème blockchain et crypto européen. Cet événement se tiendra le 27 juin 2025 dans l’un des lieux historiques les plus emblématiques de Budapest : le Fisherman’s Bastion.

Dans un contexte de marché en pleine mutation, l’événement posera une question audacieuse et d’actualité : « La crypto existera-t-elle encore dans dix ans – et la blockchain peut-elle survivre sans elle ? » L’objectif est de susciter une conversation sur l’avenir de la blockchain au-delà des simples fluctuations de prix, en examinant comment la régulation, l’innovation et le design produit peuvent façonner la prochaine étape du mouvement Web3.

Le panel, animé par Mike Vitez, cofondateur de Saturnia Design, accueillera des personnalités reconnues de la blockchain européenne, parmi lesquelles des experts en politique, des fondateurs, des technologues et des dirigeants de Bitget. Cette diversité reflète la maturité croissante de l’écosystème blockchain en Europe.Les discussions porteront sur la valeur durable de la blockchain, ses perspectives d’évolution au-delà de la spéculation, et les actions nécessaires des bâtisseurs pour garantir une adoption pérenne.

« L’expérience utilisateur est au cœur d’une adoption significative », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation de Bitget. « Bitget est une plateforme conçue pour évoluer à grande échelle, mais aussi pour être comprise. À mesure que la crypto s’adresse à un public plus large, la clarté et la simplicité d’utilisation deviennent essentielles. Le Bitget Elite Day est notre contribution à cette évolution : rassembler les esprits qui façonnent le Web3 en Europe », a-t-il ajouté.

La collaboration entre Bitget et Saturnia Design illustre leur engagement commun en faveur d’une innovation centrée sur l’humain. Saturnia est reconnue pour sa capacité à transformer des produits blockchain complexes en interfaces intuitives et accessibles. Le studio a accompagné plus de 50 projets à travers le monde et est profondément ancré dans l’écosystème Web3 en plein essor en Hongrie.

« L’avenir de la crypto repose sur la confiance, et la confiance commence par la clarté », a souligné Mike Vitez, cofondateur de Saturnia Design. « En coorganisant cet événement avec Bitget, nous souhaitons créer un espace de discussion sincère et réfléchie, et contribuer à bâtir une industrie où le design produit joue un rôle central dans la création et la pérennisation de la valeur », a-t-il poursuivi.

Le Bitget Elite Day s’inscrit dans la stratégie globale de Bitget visant à renforcer sa présence en Europe, non seulement par la croissance, mais aussi par l’investissement dans le dialogue, la communauté et la qualité des produits. Cet événement s’annonce comme un moment historique pour aborder le futur de la blockchain, réunissant réflexion produit, analyse réglementaire et expérience utilisateur dans un cadre exceptionnel. Cette opportunité rare d’échanger avec les principaux experts crypto européens dans une ambiance raffinée sur les toits de Budapest, mêlera idées de pointe, conversations approfondies et rafraîchissements pour façonner l’avenir du Web3.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui propose une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

À propos de Saturnia Design

Saturnia Design est un studio de design indépendant qui collabore étroitement avec des équipes Web3 pour créer des produits numériques clairs, fonctionnels et réfléchis. Fondé par Reka Szijj et Mike Vitez, le studio a contribué à la conception de plus de 50 produits sur trois continents, en plaçant toujours l’accent sur des bases solides, les besoins réels des utilisateurs et une collaboration étroite. Dans un secteur souvent dominé par la rapidité et l'agitation, Saturnia apporte structure et clarté, aidant les fondateurs à traduire des idées complexes en interfaces simples et intuitives. Leurs activités couvrent la validation préliminaire, le design UX/UI et l’amélioration continue des produits, notamment dans les domaines de la DeFi, des outils crypto et des infrastructures, en accompagnant les équipes qui construisent les solutions de demain.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Web | Twitter

Mise en garde sur les risques : Les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une certaine volatilité. Investissez uniquement la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. La valeur de votre investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre investissement principal. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget ne sera en aucun cas responsable des pertes que vous pourriez subir. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44df31cf-8d08-446f-a2c3-3ae5c3b327bf