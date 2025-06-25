Bitget 与 Saturnia Design 将在布达佩斯举办 Bitget 精英日，探索区块链和以用户为本的创新的未来

布达佩斯，匈牙利, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所与 Web3 公司 Bitget 将与广受好评的产品设计工作室 Saturnia Design 合作举办 Bitget 精英日 (Bitget Elite Day) 活动——这将是一场汇聚欧洲区块链和加密货币领域重要声音的高影响力盛会。 本次活动将在布达佩斯最具标志性的历史地标——渔人堡举办，活动时间为 2025 年 6 月 27 日。

本次活动将以快速发展的市场为背景，探讨一个大胆而与时俱进的问题：“10 年后，加密货币是否还会存在——没有了加密货币，区块链能否独存？” 本次活动旨在就区块链技术的未来展开超越价格走势图的高级别对话——探讨监管、创新和产品设计如何塑造 Web3 运动的下一个篇章。

讨论会将由 Saturnia Design 联合创始人 Mike Vitez 主持，并邀请欧洲区块链领域里备受推崇的人士参与，其中包括政策专家、创始人、技术专家以及 Bitget 的领导层。 这一多样化的出席阵容反映出欧洲区块链生态系统已经日趋成熟。对话将重点讨论区块链的长期价值、区块链如何才能超越投机属性，以及建设者必须采取哪些措施来确保区块链能长期被人们使用。

“用户体验是有效采用的核心，”Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示。 “Bitget 的设计既考虑了扩展性，也兼顾了可理解性。 随着加密货币的受众日趋广泛，清晰度和可用性变得至关重要。 Bitget 精英日便是我们为这一演变做出贡献的方式——这场盛会将汇聚能够影响整个欧洲 Web3 发展的声音和思想，”他补充道。

Bitget 与 Saturnia Design 之间的合作正反映出二者对以人为本的创新的共同承诺。 Saturnia 以将复杂的区块链产品转化为直观、易用的界面而著称，该公司已为来自全球的 50 多个项目提供了支持，也深深植根于匈牙利快速发展的 Web3 生态系统。

“信任决定了加密货币的未来，而清晰度则是信任之源，”Saturnia Design 联合创始人 Mike Vitez 说。 “通过与 Bitget 联合举办本次活动，我们希望能为深思熟虑而坦诚无私的讨论开辟空间，我们也希望帮助塑造一个产品设计在价值创造和持续价值方面能发挥关键作用的行业，”Vitez 补充道。

Bitget 精英日强化了 Bitget 在欧洲拓展业务的广泛战略，这不仅通过其自身的增长实现，更通过投资于对话、社区和产品质量来实现。 本次活动将成为行业内的一个里程碑，将产品思维、政策洞察力和用户体验融为一体——在这里，区块链的未来将基于其自身属性进行探讨。 这将是一次难得的机会，您若与会，将能在雅致天台环境下与欧洲领先的加密技术专家进行交流——在这里，敏锐的洞察力、精妙的对话以及免费的饮品将一同塑造 Web3 的未来。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队队员) 的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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关于 Saturnia Design

Saturnia Design 是一家独立设计工作室，该工作室与 Web3 团队紧密合作，打造清晰、功能完善且考虑周详的数字产品。 Saturnia Design 由 Reka Szijj 和 Mike Vitez 创立，现已在三个大洲开发了 50 余款产品，工作室始终专注于坚实的基础、真实的用户需求和紧密的合作。 在一个通常被速度和喧嚣所定义的领域中，Saturnia 提供了结构和清晰度——帮助创始人将复杂构想转化为简约呈现的界面，即便这些界面本身已足够简单自然。 Saturnia Design 的工作涵盖早期阶段验证、用户体验/用户界面设计以及 DeFi、加密工具和基础架构的迭代产品完善，为希望打造下一个产品的团队提供支持。

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