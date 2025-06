PATTISON Affichage présente « Réplique numérique » : Un outil révolutionnaire de planification créative des campagnes

Réplique numérique pour la gare Union de la TTC à Toronto

MISSISSAUGA, Ontario, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage a lancé un outil de planification de campagne publicitaire qui change la donne : Réplique numérique - une application virtuelle d'avant-garde qui révolutionne la façon dont les annonceurs visualisent, planifient et approuvent les campagnes d'affichage. Facile à utiliser et disponible en ligne, elle permet aux utilisateurs d'explorer des reproductions 3D hyperréalistes d'environnements publicitaires réels.

Réalisé en interne par le département marketing de PATTISON, Réplique numérique est conçu pour reproduire dans les moindres détails les emplacements publicitaires réels. Les planificateurs et les concepteurs pourront désormais visualiser les créations dans leur contexte. Les visuels peuvent être intégrés dans l'espace pour montrer à quoi il ressemblerait une fois mis en place, aidant ainsi les clients à prendre des décisions éclairées dès le début du processus de planification. Les visuels de l'outil sont à l'échelle, ce qui simplifie la procédure pour les concepteurs qui sont souvent confrontés à la complexité des spécifications graphiques et des modèles.

Grâce à la possibilité de présenter des publicités statiques et vidéo en temps réel, les utilisateurs verront l'environnement publicitaire exactement comme ils le feraient dans la vie réelle. En tenant compte de tous les angles de vue, des mouvements du trafic et des structures de l'environnement, les annonceurs auront une meilleure compréhension de l'emplacement des publicités et de leur proximité relative les unes par rapport aux autres.

"PATTISON Affichage reste engagé dans l'industrie de l'affichage en fournissant des solutions axées sur le client. Le fait d'être avant-gardiste et à l'affût des nouvelles technologies a mené au développement de Réplique numérique, un outil sophistiqué pour la planification de l'affichage. Les clients peuvent désormais visualiser virtuellement les emplacements publicitaires et les concepts de design sans avoir à quitter leur bureau. Soutenues par nos équipes de création, les campagnes seront présentées exactement comme elles apparaîtront dans le monde réel". - Steve McGregor, président, PATTISON Affichage extérieur

La gare Union de la TTC, l'un des centres de transport en commun les plus fréquentés du Canada, est le premier environnement entièrement lancé. D'autres ajouts d'aéroports, de lieux et d'environnements de véhicules de transport en commun suivront bientôt.

PATTISON continue de montrer la voie en matière de solutions et d'innovations publicitaires, en mettant à la disposition de ses clients des environnements réels, d'un simple clic. Cette application web partageable est disponible sur demande. Contactez votre chargé de compte PATTISON pour en savoir plus et commencer à utiliser Réplique numérique.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre. PATTISON Affichage est le fournisseur exclusif de publicité de la TTC (Toronto Transit Commission), le réseau de transport en commun de Toronto.

www.pattisonoutdoor.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aaab42a4-778f-41e5-98f9-ef836a17eac3/fr