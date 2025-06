DIAGNOS accueille Dr Barry Ginsberg au sein de son conseil consultatif pour les États-Unis

BROSSARD, Québec, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier de la détection précoce de certains problèmes de santé ophtalmique à l'aide d'une technologie avancée basée sur l'intelligence artificielle (IA), est ravi d'annoncer que Dr Barry A. Ginsberg, optométriste, a joint le conseil consultatif de la Société.

M. Weiner collaborera avec le Dr Tomas J. Philipson, ancien vice-président et président par intérim du Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche, et M. Ed Weiner, entrepreneur chevronné, afin d'apporter à DIAGNOS de précieuses informations sur le marché américain de l'optique.

Le Dr Ginsberg possède plus de trois décennies d'expérience en entreprise, en commerce de détail et en cabinet privé, ce qui lui confère une vision concrète de la manière dont les nouvelles technologies gagnent du terrain dans les environnements d'optométrie à fort volume. Il a identifié et lancé à plusieurs reprises des produits et services innovants qui ont permis d'accroitre le chiffre d'affaires par visite et de fidéliser les patients pour de grandes chaînes d'optométrie. Cette expérience commerciale, combinée à son expertise en adaptation de lentilles de contact avancées et en gestion des maladies oculaires, aidera DIAGNOS à affiner sa stratégie de commercialisation et à démontrer le retour sur investissement tangible du dépistage basé sur l'IA aux investisseurs et aux praticiens.

Le Dr Ginsberg est titulaire d'une licence en chimie avec une mineure en économie de l'Université Yeshiva, puis d'une licence et d'un doctorat en optométrie du Pennsylvania College of Optometry. Sa formation comprenait un stage externe au Feinbloom Low Vision Center de Philadelphie, où il s'est concentré sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge, et un autre au Goldschleger Eye Institute de l'hôpital Tel Hashomer, en Israël, où il s'est concentré sur le glaucome et d'autres maladies oculaires.

Le président-directeur général André Larente a souligné que la capacité de Dr Ginsberg à convertir les résultats cliniques en résultats commerciaux fait de lui un partenaire idéal pour l'expansion de CARA sur le marché plus large de l'optique. M. Larente a ajouté : « DIAGNOS a construit une plateforme d'IA pour analyser les images de la rétine, ces images sont prises par des milliers d'optométristes dans le monde entier. Selon des données récentes de VisionWatch, les États-Unis verront environ 111 millions d'examens oculaires de routine et 60 millions d'examens oculaires médicaux en 2020. DIAGNOS, avec ses partenaires, peut répondre à ce marché en pleine croissance. »

DIAGNOS a récemment ouvert son bureau américain dans le sud de la Floride pour soutenir ses prospects et clients américains.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com.

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.