IdentiFlight s’associe à Aerovantage pour fournir une protection des oiseaux basée sur l’intelligence artificielle dans les parcs éoliens chiliens

LOUISVILLE, Colorado, 25 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boulder Imaging a annoncé une collaboration stratégique avec Aerovantage, le distributeur officiel d’IdentiFlight au Chili, afin d’étendre sa portée au niveau mondial et d’améliorer la conservation de la faune sauvage dans le secteur de l’énergie éolienne. Partageant avec Boulder Imaging le même engagement en faveur de l’intégration des technologies de pointe et d’une gestion responsable de l’environnement, Aerovantage mènera le déploiement d’IdentiFlight dans le secteur en pleine croissance des énergies renouvelables au Chili.

Alors que le Chili accélère sa transition vers les énergies renouvelables, Aerovantage apporte son expertise spécialisée dans les solutions technologiques environnementales, notamment les systèmes de détection des oiseaux, la surveillance environnementale et l’ingénierie durable. Cette collaboration permettra la progression de la mission d’IdentiFlight, à savoir l’atténuation de l’impact de l’énergie éolienne sur la biodiversité. Le système atteint une précision de 99 % et réduit de plus de 85 % la mortalité des oiseaux dans les parcs éoliens de 12 pays sur cinq continents.

« L’engagement du Chili en faveur des énergies renouvelables doit aller de pair avec la protection de sa riche biodiversité », a déclaré Ricardo Jorquera, président d’Aerovantage. « Notre pays abrite des espèces d’oiseaux uniques et vulnérables. Le développement de l’énergie éolienne nécessite donc des mesures pour la conservation innovantes. En collaborant avec IdentiFlight pour déployer ces systèmes avancés dans les parcs éoliens chiliens, nous garantissons que notre expansion des énergies renouvelables est à la fois durable et responsable. »

« Notre collaboration avec Aerovantage nous permet de fournir des solutions innovantes qui reflètent nos valeurs communes en termes de durabilité et de responsabilité environnementale », a indiqué Carlos Jorquera, fondateur, PDG et directeur technique de Boulder Imaging. « Étant donné mes liens étroits avec le Chili, cette collaboration revêt une signification particulière pour moi. Voir notre technologie contribuer à l’avancement des énergies renouvelables et à la protection de la biodiversité dans cette région est vraiment marquant. »

Développé par Boulder Imaging, IdentiFlight est un système de pointe de détection des oiseaux et d’arrêt intelligent conçu pour minimiser l’impact environnemental des projets éoliens. Grâce à une intelligence artificielle avancée et à une technologie de capteurs optiques, IdentiFlight détecte, identifie et évalue les risques pour les espèces d’oiseaux sensibles, telles que le condor des Andes et le flamant du Chili. Si le système détermine que le risque de collision dépasse un seuil prédéfini, IdentiFlight déclenche alors un arrêt temporaire des éoliennes concernées, équilibrant ainsi la production d’énergie et la protection de l’environnement.

L’installation de la première station IdentiFlight au Chili est prévue pour 2025. Ce système a été conçu pour la détection et l’identification de plus de 100 espèces d’oiseaux du monde entier. L’ajout de 30 nouvelles espèces propres à l’Amérique du Sud est prévu d’ici à la fin de l’année.

Pour en savoir plus sur la technologie de conservation innovante d’IdentiFlight, veuillez consulter le site www.identiflight.com .

Pour collaborer sur des projets de conservation et d’énergie éolienne au Chili, veuillez consulter le site www.aerovantage.cl .

À propos de Boulder Imaging

Fondée en 1995, Boulder Imaging développe et fournit des solutions innovantes de vision industrielle et d’intelligence artificielle qui redéfinissent le contrôle qualité. Avec une vitesse, une précision et une flexibilité inégalées, ses systèmes d’inspection répondent à des défis complexes dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, l’automobile, les produits architecturaux et les papiers sécurisés. Basée dans le Colorado, Boulder Imaging se consacre à l’avancement de la technologie de vision industrielle afin de répondre aux besoins en matière de contrôle dans le monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.boulderimaging.com .

À propos d’Aerovantage

Aerovantage est un leader dans le domaine des solutions technologiques environnementales, qui se concentre sur l’intégration de l’ingénierie de pointe et de pratiques durables. Grâce à son expertise dans les systèmes de détection des oiseaux, la surveillance environnementale et les solutions d’énergie renouvelable, Aerovantage aide les industries à se développer tout en préservant les écosystèmes naturels du Chili. L’entreprise s’engage à tirer parti de la technologie pour relever les défis environnementaux et promouvoir la conservation de la biodiversité.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.aerovantage.cl.

COORDONNÉES

Tawney Eisenbraun

Directrice du marketing et de la communication

sales@identiflight.com