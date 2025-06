Royalton Resorts lanza su nueva marca para adultos en Barbados

ST. MICHAEL, Barbados, June 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para los adultos que buscan más que solo unas vacaciones, Royalton Luxury Resorts lanza Royalton Vessence, una nueva marca orientada a adultos que reimagina el concepto todo incluido. Diseñada para el viajero moderno que valora la calma, esta propuesta invita a una conexión más profunda con el destino a través del arte, los sabores locales y los sentidos.

El primer resort en dar vida a esta visión será Royalton Vessence Barbados, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, con apertura prevista para el verano de 2026. Anteriormente presentado como Royalton CHIC Barbados, este resort ha evolucionado hacia una experiencia más alineada con la esencia del destino, ofreciendo un entorno donde la autenticidad, la tranquilidad y la creatividad se entrelazan con naturalidad.

“Nos entusiasma presentar esta nueva marca en un momento en el que celebramos 15 años de trayectoria en la industria todo incluido”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Esto refleja todo lo que mejor sabemos hacer: crear conceptos visionarios que responden a las expectativas cambiantes del viajero mientras redefinimos lo que puede ser una escapada para adultos. Desde ser los primeros en la región en ofrecer piscinas para disfrutar de noche hasta diseñar espacios para la desconexión digital y la reconexión personal, se trata de valorar lo que realmente importa, de forma significativa y memorable.”

Desde el primer momento, Royalton Vessence Barbados marcará la diferencia con un diseño cuidadosamente pensado y obras de arte locales que cuentan la historia del destino, incluyendo exposiciones itinerantes de artistas regionales. Cada suite ha sido concebida como una estancia artística de lujo, combinando confort refinado con un fuerte sentido de pertenencia. En la cima de la categoría, las Chairman Suites integrarán piezas de arte, ofreciendo un refugio elevado y distintivo con vistas panorámicas. Los huéspedes también podrán elegir la categoría Diamond Club™, que incluye servicio de mayordomo personalizado, acceso a áreas exclusivas y beneficios premium.

En todo el resort, los detalles inmersivos invitan a los huéspedes a conectar en un nivel más profundo. The Studio, espacio emblemático en el corazón del resort, ofrecerá talleres de arte, cerámica y cocina durante el día, y por la noche se transformará en un escenario íntimo para presentaciones de jazz en vivo y música acústica. Este resort todo incluido, orientado a adultos, será también el primero en la región en contar con piscinas iluminadas para nadar de noche, además de espacios dedicados a la desconexión digital, fomentando la presencia, la conversación significativa y la reflexión.

La experiencia se complementa con Moddo by Royalton FIT, un programa integral de bienestar que incluye yoga, respiración consciente y sesiones de movimiento expresivo guiadas por expertos. Para cerrar con broche de oro, Royalton Vessence Barbados será el primer resort en el destino en ofrecer traslados gratuitos desde el aeropuerto, garantizando una llegada fluida a esta renovada escapada para adultos.

“Nos hemos inspirado profundamente en la creatividad, la energía y la calidez de Barbados”, añadió Pelfort. “Esta marca fue concebida para dar vida a cada destino a través de cada detalle del resort. Desde las obras de arte en las paredes hasta la música que suena después del atardecer, se trata de vivir la cultura sin tener que salir del hotel.”

Ubicado en la codiciada Platinum Coast de la isla, Royalton Vessence Barbados fusiona la elegancia costera con el alma caribeña. No es solo el debut de un nuevo resort, sino el inicio de un nuevo estándar en los viajes orientados a adultos.

Para más información, visite www.royaltonvessence.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

