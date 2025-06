McPhy Energy : Procédure de redressement judiciaire et offres de reprise - Point de situation

Foussemagne (France), le 25 juin 2025 – 17h45 CEST

McPhy Energy (« McPhy ») annonce que, lors d’une audience en date du 24 juin 2025, le Tribunal de commerce de Belfort (le « Tribunal ») a examiné les offres de reprise déposées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire1. Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025.

Qu’une offre de reprise soit adoptée ou non par le Tribunal, il est anticipé que le redressement judiciaire ouvert à l’égard de McPhy sera converti en liquidation judiciaire pour permettre la liquidation des actifs et activités non repris. La décision de conversion interviendra vraisemblablement concomitamment au jugement relatif aux offres de reprise.

Il est rappelé que la liquidation judiciaire de McPhy entraînera la radiation de la cotation de ses actions2 et, compte tenu du niveau anticipé de réalisation des actifs par rapport au passif social, que vraisemblablement la valeur des actions McPhy sera nulle et aucun remboursement aux actionnaires réalisé3.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : ALMCP).

1 Se reporter au communiqué de presse en date du 6 juin 2025 « Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».







2 A cette fin, McPhy sollicitera auprès d’Euronext la radiation de ses actions, actuellement cotées sur Euronext Growth Paris.







3 En effet, cela conduirait à une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, sans boni de liquidation.







