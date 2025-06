Paris, le 25 juin 2025,

Vilmorin & Cie entre en discussions exclusives avec ADQ pour établir un partenariat stratégique et

financier sur les Semences Potagères

Un projet de partenariat pour accélérer la croissance de Limagrain Vegetable Seeds





Dans le cadre de l’opération envisagée, Limagrain Vegetable Seeds (« LVS ») et Silal, une société du portefeuille d’ADQ, lanceraient un partenariat de R&D aux Émirats arabes unis, dédié au développement de semences adaptées aux zones désertiques





Vilmorin & Cie annonce aujourd’hui être entrée en discussions exclusives avec Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), un investisseur souverain actif engagé dans les infrastructures stratégiques et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Selon les termes de la transaction envisagée, ADQ prendrait une participation minoritaire à hauteur de 35 % dans l’activité Semences Potagères de Vilmorin & Cie.

Ce projet impliquerait la création d’une entité juridique dédiée - Limagrain Vegetable Seeds (« LVS ») – englobant l’ensemble des activités de ce métier, y compris les trois Business Units : Hazera, HM.CLAUSE et Vilmorin-Mikado.

Ce projet de partenariat stratégique et financier marquerait une étape importante dans l'ambition de Vilmorin & Cie et de son actionnaire Limagrain, visant à accélérer son développement et plus spécifiquement à renforcer son leadership sur le marché mondial des semences potagères.

ADQ est un investisseur de long terme avec un solide historique d’investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire. Par ailleurs, les Émirats arabes unis entretiennent des relations étroites avec l’économie française1.

Ce projet de partenariat s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique de Vilmorin & Cie et de son actionnaire Limagrain, « Ambition 2030 ». Il permettrait d’accélérer la croissance, et plus particulièrement, le développement du métier Semences Potagères de Vilmorin & Cie, en lien avec les objectifs stratégiques à 2030 du Groupe. Concrètement, le projet d’arrivée d’ADQ apportera un soutien stratégique déterminant visant à renforcer la position de leader mondial de Limagrain Vegetable Seeds sur le marché des semences potagères.

Dans le cadre de la collaboration envisagée, LVS et Silal, société du portefeuille d’ADQ spécialisée dans les technologies agroalimentaires, prévoient d’établir un partenariat en matière de R&D, aboutissant à la création d’une joint-venture dédiée à la génétique des légumes adaptés aux zones désertiques. La collaboration vise à développer des solutions innovantes en matière de génétique afin d’améliorer la résilience de cultures potagères face à des conditions environnementales extrêmes telles que la chaleur intense, la sécheresse et la salinité.

Ensemble, les partenaires s’engagent à œuvrer pour répondre aux enjeux majeurs de durabilité et de sécurité alimentaire dans les régions arides et semi-arides, notamment dans la région du Golfe.

Vilmorin & Cie, le leader mondial des semences potagères

L'ensemble des activités du métier Semences Potagères de Vilmorin & Cie, positionné comme le leader mondial du marché, serait englobé au sein de l'entité Limagrain Vegetable Seeds et détenue à 65 % par Vilmorin & Cie. L’entité LVS engloberait les Business Units Hazera, HM.CLAUSE et Vilmorin-Mikado, représentant plus de 4 000 collaborateurs dans 35 pays et générant un chiffre d’affaires de 796 M€*.

Avec ce projet d’opération, ADQ deviendrait actionnaire minoritaire au sein du capital de Limagrain Vegetable Seeds et siègerait à son Conseil d’Administration, proportionnellement à sa participation, contribuant aux décisions stratégiques. Ce projet n’entraînera aucun changement dans la gouvernance du Groupe Limagrain, de la Coopérative et de Vilmorin & Cie.

L’opération est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et sa finalisation est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires requises.

Pour avoir plus d’informations sur l’annonce du projet de partenariat, vous pouvez également consulter le communiqué de presse de Limagrain, l’Actionnaire de Vilmorin & Cie.

Afin de présenter cette opération et ses implications pour le groupe, l'équipe de direction de Vilmorin & Cie tiendra un webcast d'une heure, en français, jeudi 26 juin 2025, à 16h00 (CET).

* Données 2023-2024.

À PROPOS DE VILMORIN & CIE

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère, la coopérative agricole Limagrain : l’audace, le progrès, la persévérance et la coopération.

www.vilmorincie.com

À PROPOS D’ADQ

Établi en 2018, ADQ est un investisseur souverain actif, axé sur les infrastructures stratégiques et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Partenaire stratégique du gouvernement d’Abu Dhabi, ADQ investit dans le développement de plateformes économiques ancrées dans l’Émirat, créatrices de valeur pour les communautés locales et génératrices de rendements financiers durables pour son actionnaire. Au 31 décembre 2024, les actifs totaux d’ADQ s’élevaient à 251 milliards de dollars. Son portefeuille, en forte croissance, regroupe des entreprises opérant dans de nombreux secteurs clés de l’économie, notamment l’énergie et les services publics, le transport et la logistique, l’agroalimentaire, la santé et les sciences de la vie, les services financiers, les infrastructures et minerais critiques, l’immobilier et l’industrie durable.

Le portefeuille Agroalimentaire d’ADQ comprend notamment des participations dans Louis Dreyfus Company, acteur majeur du négoce et de la transformation de produits agricoles ; Unifrutti, leader mondial de la production, du commerce et de la distribution de plus de 100 variétés de fruits et légumes frais ; Agthia Group, l’un des principaux groupes agroalimentaires de la région ; Al Dahra Holding, acteur mondial basé à Abu Dhabi, spécialisé dans les fourrages et d’autres filières agricoles ; Lulu, première chaîne de supermarchés et d’hypermarchés du Moyen-Orient ; et Silal, entreprise leader de la technologie agroalimentaire à Abu Dhabi.

Pour plus d’informations, consultez adq.ae ou écrivez media@adq.ae.

