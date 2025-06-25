Synchronoss 获欧盟-美国数据隐私框架认证

布里奇沃特，新泽西州, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 电信行业个人云平台领域的全球领导者和创新者 Synchronoss Technologies, Inc. (以下简称 “Synchronoss”，NASDAQ: SNCR）今日宣布已获得由美国商务部管理的欧盟-美国数据隐私框架 (DPF) 认证。

DPF 是一种跨大西洋数据传输机制，可使总部位于美国的组织按照《通用数据保护条例》(GDPR) 等欧洲隐私法律接收和处理来自欧盟的个人数据。 该框架通过强大的安全保障、执行机制和补救措施，确保个人数据在传输至欧盟以外地区时仍受到保护。

获得 DPF 认证加强了 Synchronoss 对国际隐私标准的长期承诺，并巩固了其作为全球一级电信运营商可信赖合作伙伴的地位。

Synchronoss 总裁兼首席执行官 Jeff Miller 表示：“作为一家白标云服务提供商，隐私和数据保护是我们履行使命的基石。 通过 DPF 认证不仅是对我们全球合规框架的有力补充，更强化了我们致力于提供符合最高信任标准的安全、可扩展且消费者友好型云解决方案的承诺。”

Synchronoss 首席隐私官 Mark Denihan 补充道：“我们获得 DPF 认证，不仅证明我们符合监管要求，更体现了我们对负责任数据治理的坚定决心。 对于我们在欧洲的合作伙伴而言，数据隐私框架可确保所有跨境个人数据传输均按照最高的诚信、透明和问责标准进行，这些核心价值也是 Synchronoss 在全球范围内对可信数据实践的郑重承诺。”

信任之基

欧盟-美国数据隐私框架为欧盟公民个人数据跨境传输至经认证的美国机构制定了有法可依的保障措施。 这在极其重视数字主权与合乎道德的数据治理的欧洲地区至关重要。 Synchronoss 成功通过认证，证明其具备在跨境环境下负责任地管理人力资源和非人力资源数据的能力，能够满足全球合作伙伴对数据隐私的期望。

获得 DPF 认证后，Synchronoss 全面合规体系框架进一步增强。 Synchronoss 目前已通过一系列全球认证，其中包括 SOC 2 Type II 数据安全与完整性认证、ISO 27001 信息安全管理认证以及 TRUST/e 平台独立隐私验证，DPF 认证的取得更是锦上添花。 总体而言，这些认证体现了 Synchronoss 在数据保护方面积极且持续的投入，也彰显了其强大的全球隐私保护基础设施。

如需查看 Synchronoss 的 DPF 认证，请访问美国商务部登记表：

https://www.dataprivacyframework.gov

有关 Synchronoss 及其全球隐私与合规承诺的更多信息，请访问：www.synchronoss.com/cloud-security/

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球领先的个人云解决方案提供商，致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的连接。 我们的 SaaS 云平台简化了新用户引导流程，并利用人工智能 (AI)、机器学习和其他高级功能来提高用户参与度，从而增加收入流、减少费用并加快产品上市速度。 数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。 如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式，请访问 www.synchronoss.com。

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