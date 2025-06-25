Synchronoss 取得歐盟-美國資料私隱框架認證

布里奇沃特，新澤西州, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先在前的全球電訊業個人雲端平台創新公司 Synchronoss Technologies, Inc.（「Synchronoss」）（NASDAQ: SNCR）今天宣布已取得由美國商務部（U.S. Department of Commerce）管理的歐盟—美國資料私隱框架（Data Privacy Framework，DPF）認證。

DPF 資料私隱框架是一種跨越大西洋的資料傳輸機制，讓美國機構能夠在遵守歐洲私隱法律（例如《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR））的情況下接收及處理來自歐盟的個人資料。 該框架提供了強而有力的保障措施、執行機制及申訴途徑，以確保個人資料在歐盟以外的地區傳輸時仍受到保障。

獲得 DPF 認證鞏固了 Synchronoss 對國際私隱標準長久以來的承諾，並強化了公司作為全球一級電訊營運商值得信賴合作夥伴的地位。

Synchronoss 董事長兼行政總裁 Jeff Miller 透露：「作為白標的雲端服務供應商，私隱與資料保護是我們使命中的核心基礎。 榮獲 DPF 的認證，建基於我們全球合規的框架之上，並且鞏固了我們提供安全穩妥、具擴展能力及對消費者友善的雲端解決方案之承諾，這些解決方案符合最高的信任標準。」

Synchronoss 的私隱總監 Mark Denihan 補充說道：「我們的 DPF 認證不僅體現了監管的一致性，還彰顯了我們對負責任資料管治的堅定承諾。 對於歐洲的合作夥伴而言，資料私隱框架確保個人資料的跨境傳輸符合最高的誠信、透明度和問責標準，而這些價值觀正是 Synchronoss 對可信賴資料實務全球承諾的質素保證。」

信賴的基礎

歐盟—美國資料私隱框架建立了具法律約束力的保障機制，確保歐盟人士的個人資料在傳輸至已獲認證的美國機構時，能受到妥善保護。 這方面對於極其重視數碼主權及符合道德資料管理的歐洲而言，顯得格外重要。 Synchronoss 成功取得認證，證實該公司具備在跨境情況下，負責任地處理人力資源及非人力資源資料的能力，符合全球合作夥伴對保障資料私隱的期望。

取得 DPF 認證後，Synchronoss 得以進一步強化其全面的合規框架。 這項成就進一步鞏固了 Synchronoss 已確立的一系列全球認證資歷，包括用於資料安全性和完整性的 SOC 2 Type II、用於資訊安全管理的 ISO 27001，以及透過 TRUST/e 進行的獨立私隱驗證。 這些認證共同體現了該公司對資料保護，以及強大全球私隱基礎設施所作出的積極和持續的投資。

欲查閱 Synchronoss 的 DPF 認證，請瀏覽美國商務部登記處：

https://www.dataprivacyframework.gov



若要了解更多關於 Synchronoss 及其全球私隱和合規承諾的資訊，請瀏覽：www.synchronoss.com/cloud-security/

關於 Synchronoss

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