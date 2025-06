FUYUAN, China, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Morgengrauen halten Touristen in dem auf einem Hügel liegenden Dongji Pavilion von Fuyuan den Atem an, während sie auf einen atemberaubenden Sonnenaufgang warten. Bald wird das Banner der 7. Konferenz zur Entwicklung der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang in Chinas östlichster Stadt hoch wehen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

In diesem Moment entfaltet Fuyuan seinen Charme, um Gäste aus aller Welt willkommen zu heißen. Im Shell Beach Camp, einer neuen Anlage, die bei jungen Leuten sehr beliebt ist, umspült der Fluss sanft die Küste, und der weiße Sandstrand lockt Urlauberinnen und Urlauber an. Im Wild Bear Park auf der Insel Heixiazi zeigen Jungtiere, die mit ihren Müttern im Wasser spielen, auf anschauliche Weise die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Im Cranberry Base, das einem riesigen Rubinmeer gleicht, zieht die Mischung aus Landwirtschaft und Ausflugsziel zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Durch die Optimierung der Hafenanlagen und die Vereinfachung der Zollabfertigung motiviert die Konferenz die Stadt, die Hafendienstleistungen zu verbessern und einen wichtigen Knotenpunkt für die regionale Zusammenarbeit in Nordostasien zu fördern.

Die Konferenz wurde erfolgreich in Harbin, Yichun, Heihe, Mudanjiang, Daqing und Qiqihar veranstaltet. In diesem Jahr wird der Staffelstab an Fuyuan, eine Verwaltungsregion von Jiamusi, weitergereicht.

Für die Menschen in Heilongjiang ist die Konferenz zu einem wichtigen Ereignis geworden, seitdem das Parteikomitee und die Regierung von Heilongjiang seit 2018 jedes Jahr eine Gastgeberstadt auswählen. Nun steht die 7. Ausgabe bevor.

Stadt für Stadt hat die Konferenz die touristische Infrastruktur, das öffentliche Dienstleistungssystem sowie die wirtschaftliche und soziale Entwicklung erheblich verbessert und neue Ideen, Konzepte und Maßnahmen für die Zukunft angeregt. Infolgedessen setzen immer mehr Touristen Heilongjiang auf ihre Reiseliste. Nach Angaben des Statistikamtes der Provinz Heilongjiang verzeichnete die Provinz im Jahr 2024 282,398 Millionen Touristen (ein Anstieg von 29,1 % gegenüber dem Vorjahr), die 370,12 Milliarden Yuan ausgaben (ein Anstieg von 67,1 % gegenüber dem Vorjahr).

In diesem Jahr wird die Konferenz den Grundsätzen „einfach, sicher und spannend“ folgen, das Thema „Neue Impulse für die Integration, gemeinsame Nutzung neuer Chancen im Tourismus“ aufgreifen, Plattformen für die Zusammenarbeit im Tourismus, innovative Anwendungen und die Verbesserung des Konsums schaffen, die marktorientierte Betriebsführung, die standardisierte Entwicklung, die gut regulierte Verwaltung und die intelligente Praxis im Tourismus verbessern und das Ausgabenpotenzial erschließen. Letztendlich soll die Konferenz dazu beitragen, dass die Stadt floriert und die Gemeinde davon profitiert.

Quelle: Organizing Committee of the 7th Tourism Industry Development Conference in Heilongjiang Province