La Conférence sur le développement de l’industrie du tourisme dans la province du Heilongjiang impulse un tourisme de grande qualité

FUYUAN, Chine, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’aube, au Dongji Pavilion de Fuyuan, perchés au sommet d’une colline, les touristes retiennent leur souffle en attendant un lever de soleil spectaculaire. La bannière de la 7eme Conférence sur le développement de l’industrie du tourisme dans la province du Heilongjiang flottera bientôt fièrement dans la ville la plus orientale de la Chine.

En ce moment même, Fuyuan déploie tous ses atouts pour accueillir des invités du monde entier. Au Shell Beach Camp, un lieu très prisé de la jeunesse chinoise, la rivière effleure très doucement le rivage et la plage de sable blanc attire les vacanciers. Au Wild Bear Park sur l’île Heixiazi, des oursons jouant dans l’eau avec leurs mères illustrent de façon saisissante l’harmonie entre l’homme et la nature. À Cranberry Base, semblable à une immense mer de rubis, l’alliance entre l’agriculture et tourisme attire un très grand nombre de visiteurs. Par l’optimisation des installations portuaires et la simplification des obligations douanières, la conférence incite la ville à renforcer ses services portuaires et à devenir un pôle majeur de coopération régionale en Asie du Nord-Est.

La conférence s’est déjà tenue avec succès à Harbin, Yichun, Heihe, Mudanjiang, Daqing et Qiqihar. Cette année, le relais est transmis à Fuyuan, une juridiction de Jiamusi.

Pour les habitants du Heilongjiang, la conférence est un événement essentiel depuis 2018. Chaque année le Comité du parti et le Gouvernement du Heilongjiang choisissent une ville hôte. La 7eme édition approche désormais à grands pas.

Ville après ville, la conférence a considérablement amélioré les infrastructures touristiques, les services publiques et le développement économique et social, impulsant des idées nouvelles, des concepts et des actions pour l’avenir. En conséquence, les touristes sont chaque jour plus nombreux à ajouter le Heilongjiang à leur liste de destinations. Selon le Bureau des statistiques du Heilongjiang, la province a accueilli 282 398 millions de touristes en 2024 (soit une hausse sur l’année de 29,1 %), ces derniers ont dépensé 370,12 milliards de yuans (une croissance annuelle de 67,1 %).

Cette année, la conférence respectera les principes de « simplicité, sécurité et dynamisme », elle adoptera le thème « créer une nouvelle dynamique pour l’intégration, partager des nouvelles opportunités dans le secteur du tourisme ». La conférence visera à construire des plateformes pour la coopération touristique, l’innovation et la montée en gamme de la consommation. Elle améliorera les activités orientées vers le marché, la construction normalisée, la gestion rigoureuse et les pratiques intelligentes dans le secteur du tourisme. Enfin elle cherchera à exploiter le potentiel des dépenses touristiques. En fin de compte, on s’attend à ce que la conférence favorise le développement de la ville et profite de la sorte à toute la communauté.

