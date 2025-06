Alvotechs långivare sänker räntan på senior säkerställd lånefacilitet

REYKJAVIK, ISLAND (26 juni 2025) — Alvotech (NASDAQ: ALVO, ALVO SDB, ”Bolaget”), ett globalt biofarmaceutiskt företag som specialiserar sig på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen, meddelade idag att långivarna till Bolagets befintliga seniora säkerställda lånefacilitet, inklusive GoldenTree Asset Management (gemensamt kallade ”Långivarna”), har sänkt räntan på Bolagets befintliga seniora säkerställda lånefacilitet (”Faciliteten”). Överenskommelsen medför en minskning av Alvotechs räntekostnader under de första 12 månaderna med uppskattningsvis 8,2 miljoner USD. Detta är ett resultat av Alvotechs kontinuerliga operativa förbättringar och stärkta finansiella utveckling under det gångna året.

”Sedan förra året har Alvotech uppvisat betydande omsättningstillväxt, rörelseresultat och positivt justerad EBITDA, och vi förväntar oss att kunna finansiera framtida tillväxt genom vinster från milstolpe- och produktintäkter. Att vi nu kan sänka vår kapitalkostnad visar på det stora förtroende som en grupp erfarna hälsovårdsinvesterare har för Alvotechs branschledande ställning, våra extraordinära framsteg inom produktutveckling och utsikterna för produktlanseringar inom en snar framtid,” säger Joel Morales, CFO på Alvotech.



Faciliteten finansierades i juli 2024 och förfaller i juli 2029. Ursprungligen bestod den av två delar: ett prioriterat (first out) lån på 900 miljoner USD (”första tranchen”) med en ränta på SOFR plus 6,5 % per år samt ett sekundärt (second out) prioriterat lån på 65 miljoner USD (”andra tranchen”) med en ränta på SOFR plus 10,5 % per år. I samband med transaktionen har ett antal av långivarna gått med på att öka den första tranchen så att den även inkluderar den andra. Därmed skapas en enda tranche framöver, vilket ytterligare förenklar Alvotechs kapitalstruktur. Framöver kommer Faciliteten att ha en ränta på SOFR plus 6,0 % per år, vilken ska betalas kontant. Efter transaktionen uppgår beloppet på Faciliteten till cirka 1 081 miljoner USD och Bolagets kassabehållning var cirka 152 miljoner USD per den 25 juni 2025.

Alvotech är ett biofarmaceutiskt företag grundat av Robert Wessman och fokuserar uteslutande på utveckling och tillverkning av biosimilära läkemedel för patienter över hela världen. Alvotech strävar efter att bli en global ledare inom biosimilarer genom att leverera högkvalitativa, kostnadseffektiva produkter och tjänster, möjliggjorda av en helt integrerad strategi och bred intern kompetens. Alvotech har lanserat två biosimilarer. Den nuvarande utvecklingsportföljen omfattar nio tillkännagivna biosimilarkandidater som är avsedda för behandling av autoimmuna sjukdomar, ögonsjukdomar, osteoporos, luftvägssjukdomar och cancer. Alvotech har skapat ett nätverk av strategiska kommersiella partnerskap för att erbjuda global räckvidd och dra nytta av lokal expertis på marknader som inkluderar USA, Europa, Japan, Kina och andra asiatiska länder samt stora delar av Sydamerika, Afrika och Mellanöstern.

