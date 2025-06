Bitget 在 2025 年秘鲁区块链大会上大放异彩

利马,秘鲁, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 以银牌赞助商的身份成功亮相 2025 年秘鲁区块链大会 (Perú Blockchain Conference 2025),进一步彰显其致力于在拉丁美洲推动加密货币教育与普及的坚定承诺。

本次大会于 6 月 20 日至 21 日在利马圣伊西德罗的 CIP 会议中心举行,汇聚了来自整个地区的区块链创新人士、行业领袖和 Web3 爱好者。 活动期间,Bitget 在高流量展位与参会者积极互动,全面展示其交易产品及 Web3 生态系统服务。

作为周末大会的开场活动,Bitget 于 6 月 19 日举办了一场 VIP 欢迎聚会,邀请了关键利益相关方、金融科技创业者及地区合作伙伴,旨在深化彼此关系,探讨未来合作机遇。

在主会议期间,Bitget 举办了两场由专家主导的演讲,在行业教育方面做出重要贡献。 Bitget 拉丁美洲和伊比利亚战略负责人 Gildardo Herrera 登上主舞台并发表了主题演讲,探讨了中心化交易所在新兴市场推动加密货币普及所发挥的日益重要的作用。 在演讲中,Herrera 强调了 Bitget 这样的平台如何建立用户信任、拓展数字资产获取途径,并推出契合该地区独特金融环境的创新产品。 他还强调,Bitget 持续加大对当地人才和基础设施的投资,并以此作为加强其在拉丁美洲影响力的重要战略举措。

Bitget 拉丁美洲/伊比利亚地区 P2P 经理 Matias Part 也登台演讲,呈现了一场主题为“交易机器人:它们是什么、如何运作以及如何助您提升交易表现”(Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance)的专题教育讲座。 他在演讲中透彻深入地解析了算法交易,详细讲解了交易机器人的运作原理、所采用的策略类型,以及它们如何根据市场信号实现决策自动化,从而帮助用户更智能地完成交易。 Matias 还分享了真实案例和实用技巧,讲述了如何将交易机器人整合到零售和机构策略中,通过这场讲座为新手和资深交易者提供了宝贵的学习机会。

Bitget 亮相 2025 年秘鲁区块链大会,充分展现其对拉丁美洲这一数字资产普及速度最快的地区持续投入的坚定承诺。 凭借强大的本地团队和量身定制的产品,Bitget 始终致力于提升整个大陆用户的加密货币交易体验,使其更加便捷、安全和高效。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年,是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务,致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易,同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep,是一款领先的非托管加密货币钱包,支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付,可直连超过 20,000 个去中心化应用程序,集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广,例如,它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴,也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu(摔跤世界冠军)、Samet Gümüş(拳击金牌得主)和 İlkin Aydın(排球国家队队员)的全球合作伙伴,旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

