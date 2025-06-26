Bitget 於 2025 秘魯區塊鏈大會上大放異彩

利馬，秘魯, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget，以銀級贊助商身份圓滿完成 2025 秘魯區塊鏈大會（Perú Blockchain Conference 2025），彰顯其推動拉丁美洲加密教育與採用的承諾。

這場盛會於 6 月 20 日至 21 日在利馬聖伊西德羅 CIP 會議中心舉行，吸引區內各地的區塊鏈創新者、業界領軍人物及 Web3 愛好者共襄盛舉。 Bitget 以人潮如鯽的展位跟與會者交流，完整呈現其多元交易產品及 Web3 生態系統服務。

在大會週末揭幕前，Bitget 於 6 月 19 日舉辦 VIP 歡迎會，與關鍵持份者、金融科技企業家及區域合作夥伴交流，鞏固關係，並探索未來的合作機會。

在主會議中，Bitget 透過兩場專家主講的專題演講分享意義重大的教育內容。 Bitget 拉丁美洲與 Iberia Strategy 主管 Gildardo Herrera 登上主舞台發表主題演講，探討中心化交易所在支持新興市場加密採用的演進角色。 Herrera 在演講中強調，像 Bitget 這樣的平台如何建立用戶信任、擴展數碼資產渠道，並開發符合該地區獨特金融環境的創新產品。 此外，他強調 Bitget 對當地人才和基礎設施的持續投資，作為強化其在拉丁美洲影響力的策略方針。

Bitget 拉丁美洲/Iberia P2P 經理 Matias Part 亦登台主講，帶來題為「交易機械人解密：原理、運作方式及提升交易表現的實用技巧」(Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance) 的專題教學課程。 他拆解交易機械人運作原理，說明執行策略類型，並講解如何基於市場訊號自動決策來協助用戶進一步明智交易，從而揭開演算法交易的神秘面紗。 Matias 更分享將交易機械人整合至零售及機構策略的實戰案例及實用技巧，讓新手和資深交易者都能把握這個寶貴的學習機會，獲益良多。

Bitget 參與 2025 秘魯區塊鏈大會，可見其持續投入發展數碼資產採用率增長最快的拉丁美洲市場。 有賴強大本土團隊及度身打造的產品服務，Bitget 持續致力為拉丁美洲用戶提供更安全易用、高效可及的加密交易體驗。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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