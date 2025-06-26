Bitget 於 2025 秘魯區塊鏈大會上大放異彩

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Bitget Shines at Perú Blockchain Conference 2025

利馬，秘魯, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget，以銀級贊助商身份圓滿完成 2025 秘魯區塊鏈大會（Perú Blockchain Conference 2025），彰顯其推動拉丁美洲加密教育與採用的承諾。

這場盛會於 6 月 20 日至 21 日在利馬聖伊西德羅 CIP 會議中心舉行，吸引區內各地的區塊鏈創新者、業界領軍人物及 Web3 愛好者共襄盛舉。 Bitget 以人潮如鯽的展位跟與會者交流，完整呈現其多元交易產品及 Web3 生態系統服務。

在大會週末揭幕前，Bitget 於 6 月 19 日舉辦 VIP 歡迎會，與關鍵持份者、金融科技企業家及區域合作夥伴交流，鞏固關係，並探索未來的合作機會。

在主會議中，Bitget 透過兩場專家主講的專題演講分享意義重大的教育內容。 Bitget 拉丁美洲與 Iberia Strategy 主管 Gildardo Herrera 登上主舞台發表主題演講，探討中心化交易所在支持新興市場加密採用的演進角色。 Herrera 在演講中強調，像 Bitget 這樣的平台如何建立用戶信任、擴展數碼資產渠道，並開發符合該地區獨特金融環境的創新產品。 此外，他強調 Bitget 對當地人才和基礎設施的持續投資，作為強化其在拉丁美洲影響力的策略方針。

Bitget 拉丁美洲/Iberia P2P 經理 Matias Part 亦登台主講，帶來題為「交易機械人解密：原理、運作方式及提升交易表現的實用技巧」(Trading Bots: What They Are, How They Work, and How to Use Them to Improve Your Trading Performance) 的專題教學課程 他拆解交易機械人運作原理，說明執行策略類型，並講解如何基於市場訊號自動決策來協助用戶進一步明智交易，從而揭開演算法交易的神秘面紗。 Matias 更分享將交易機械人整合至零售及機構策略的實戰案例及實用技巧，讓新手和資深交易者都能把握這個寶貴的學習機會，獲益良多。 

Bitget 參與 2025 秘魯區塊鏈大會，可見其持續投入發展數碼資產採用率增長最快的拉丁美洲市場。 有賴強大本土團隊及度身打造的產品服務，Bitget 持續致力為拉丁美洲用戶提供更安全易用、高效可及的加密交易體驗。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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