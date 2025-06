RAMSAY GENERALE DE SANTE : nomination de Natalie Davis Présidente du Conseil d'Administration 26 juin 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 26 juin 2025

Le Conseil d’Administration de Ramsay Générale de Santé nomme Natalie Davis Présidente du Conseil

Le Conseil d’administration réuni ce jour, annonce la nomination de Natalie Davis au poste de Présidente du Conseil d’Administration. Elle succède à Craig McNally qui quitte cette fonction qu’il occupait depuis 2017.

«Au nom de l’ensemble des équipes du groupe Ramsay Santé, je tiens à adresser, à Craig McNally nos remerciements les plus sincères pour ces huit années d’engagement exemplaire à la tête du Conseil d’Administration. Tout au long de cette période complexe, qui englobe notamment la crise sanitaire de 2020-2021, il a su incarner avec force, clarté et confiance les valeurs qui nous rassemblent : l’écoute, la bienveillance, une expérience patient de qualité et un dévouement indéfectible à notre mission de service de santé à tous les publics. C’est également sous sa présidence que notre groupe est devenu Entreprise à mission en 2023. En parallèle, je me réjouis de l’arrivée de Natalie Davis à la tête du Conseil d’administration. Son parcours remarquable, sa connaissance approfondie des secteurs du service et de la relation client, ainsi que sa vaste expérience en conduite de transformations à grande échelle, seront autant d’atouts pour accompagner notre Groupe en Europe. Les membres du Conseil d’administration se joignent à moi pour lui souhaiter pleine réussite dans ses nouvelles fonctions », déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

« Je suis honorée de rejoindre Ramsay Santé en tant que Présidente du Conseil d’administration, et je me réjouis d’avance de pouvoir contribuer aux objectifs d’engagement et d’innovation du groupe. En tant qu’entreprise à mission, Ramsay Santé place l’intérêt général et la santé de chacun au cœur de son action. La stratégie « Yes We Care 2025 », portée par des objectifs ambitieux, incarne cette volonté de construire un système de santé solidaire et résolument tourné vers l'avenir. Aux côtés de Pascal Roché et de toutes nos équipes, je suis ravi de contribuer activement au développement de systèmes de santé innovants et durables», Natalie Davis, Présidente du Conseil d’administration Ramsay Santé.

Natalie Davis, Présidente du Conseil d’administration du groupe Ramsay Santé









Diplômée de l’INSEAD, Natalie Davis est également titulaire d’un double diplôme en Commerce et Droit de l’Université de Sydney. Elle a débuté sa carrière chez McKinsey & Company, où elle a exercé pendant 15 ans en tant qu’associée, conseillant de grands groupes internationaux sur leurs stratégies de croissance et de transformation, en particulier dans les secteurs des services. Cette dernière est ensuite entrée chez Woolworths Group en 2015, pilotant d'abord la transformation client du groupe avant de diriger les activités néo-zélandaises entre 2018 et 2020, période durant laquelle elle a fortement accru la part du e-commerce. Elle est nommée CEO de Ramsay Health Care en Octobre 2024 et Présidente du Conseil d’administration de Ramsay Santé le 26 juin 2025.



















À propos de Ramsay Santé

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 38 000 salariés et 9 300 praticiens au service de 12 millions de patients dans nos 465 établissements répartis dans 5 pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. Ramsay Santé propose, en hospitalisation, la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé Mentale.

Ramsay Santé est, statutairement, une société à mission qui s’engage à améliorer la santé de toutes et tous, en innovant constamment. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Par ses actions et la mobilisation constante de ses équipes, Ramsay Santé s’engage à sécuriser les parcours de soin des patientes et des patients, de la prévention au suivi.

Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation pour accompagner l’évolution et la diversité des parcours du soin, sur le plan médical, hospitalier, digital ou administratif. Grâce à cet engagement, notre Groupe renforce l’accès aux soins pour tous, s’engage à proposer les meilleurs soins, à systématiser le dialogue avec ses parties prenantes et à mieux protéger la planète pour améliorer la santé.

