La CCC donne aux exportateurs canadiens des moyens de lutter contre le travail forcé et la corruption

OTTAWA, Ontario, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC collabore avec TRACE International afin de promouvoir les bonnes pratiques pour lutter contre le travail forcé et la corruption. Au cours de l'année écoulée, 37 entreprises canadiennes ont inscrit, par l'intermédiaire de la CCC, plus de 700 de leurs employés à la formation de TRACE sur la prévention de l’esclavage moderne et à la lutte contre la corruption.

La CCC s'est engagée à défendre les valeurs canadiennes en exerçant ses activités de manière responsable. Dans le cadre de cet engagement, la CCC recommande aux exportateurs de mettre en œuvre ou d'améliorer leurs programmes de lutte contre la corruption afin de se protéger contre les risques juridiques et de favoriser une culture de respect de l'éthique. Des politiques et des formations anticorruptions appropriées, telles que les formations proposées par TRACE, peuvent aider les entreprises à détecter, prévenir et dissuader la corruption et le travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement de leurs projets internationaux.

« Intégrer la prévention de l'esclavage moderne et la formation à la lutte contre la corruption dans la culture d'entreprise ne consiste pas seulement à respecter les exigences réglementaires, mais aussi à promouvoir un leadership éthique, à se prémunir contre les risques et, en fin de compte, à bâtir une marque plus résiliente et plus fiable sur le marché mondial pour les entreprises canadiennes et pour notre pays » a déclaré Bobby Kwon, président et directeur général de la CCC.

La CCC est fière de mettre la formation TRACE International à la disposition des entreprises canadiennes avec lesquelles elle travaille. TRACE soutient les exportateurs canadiens avec deux options de formation, l'une sur le travail forcé et la traite des êtres humains qui aborde les impacts du travail forcé spécifiques à l'industrie, les tiers à haut risque et les stratégies d'atténuation. L'autre option porte sur la lutte contre la corruption et se concentre sur des études de cas réels, des cadres de conformité et la prise de décisions éthiques. Les participants reçoivent des certificats TRACE à la fin de la formation.

TRACE est une organisation à but non lucratif mondialement reconnue qui se consacre à la promotion de la transparence des entreprises et à la lutte contre les pots-de-vin et la corruption dans le monde entier.



Témoignages

« Chez Space Engine Systems, l'innovation va de pair avec l'intégrité. Travailler avec la CCC pour inscrire notre équipe à la formation TRACE fait partie de notre engagement en faveur de pratiques commerciales responsables à l'échelle mondiale. Alors que nous développons notre empreinte internationale, nous pensons que la compréhension et le respect des normes éthiques sont tout aussi essentiels que l'avancement de la technologie aérospatiale. » - Pradeep Dass, président et directeur technique, Space Engine Systems.

« En inscrivant notre équipe à la formation TRACE de la CCC, Viable Power renforce son engagement en matière de conduite éthique, de transparence et de prévention de l'esclavage moderne et de la corruption. Cette formation soutient notre mission, qui est d'être un partenaire canadien de confiance pour des solutions énergétiques fiables et responsables dans le monde entier. » - Vittorio Iampietro, vice-président des opérations, Viable Power.

« En tant que leader de l'industrie maritime et de la construction navale au Canada, Seaspan s'engage à respecter les normes d'intégrité les plus élevées dans le cadre de ses activités et de ses partenariats internationaux. La formation de nos employés à la prévention de l'esclavage moderne et à la lutte contre la corruption reflète notre responsabilité plus large à l'égard de nos clients, de nos communautés et des chaînes d'approvisionnement mondiales que nous soutenons. » - Scott Shaw - Directeur principal des ressources humaines opérationnelles, Seaspan.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.