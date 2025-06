Bitget proporciona los recursos para el India Blockchain Tour en Hyderabad, Ahmedabad y Bombay

NUEVA DELHI, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, se une a la edición de 2025 del India Blockchain Tour (IBT, por sus siglas en inglés) como socio patrocinador exclusivo ("Powered by") para las sedes de Hyderabad, Ahmedabad y Bombay. La colaboración procura hacer un mayor énfasis en la educación sobre las cadenas de bloques y aplicaciones del mundo real en tres ciudades importantes a través de eventos diseñados para el desarrollo de relaciones y el intercambio de conocimientos, y previstos para la segunda mitad del año.

Organizado por Octaloop, el IBT 2025 se extenderá por ocho ciudades y contará con la participación de las principales voces en cuestiones de políticas, inversiones, desarrollo y productos. Hyderabad (28 de junio), Ahmedabad (13 de julio) y Bombay (3 de agosto) serán las ciudades principales que contarán con el apoyo de Bitget, y cada una de ellas está diseñada para reunir una mezcla local de talento y curiosidad. Las sesiones interactivas, las exhibiciones de productos y los foros de debate servirán como punto de entrada accesible a la tecnología de cadenas de bloques y activos digitales, especialmente para estudiantes, desarrolladores y profesionales en activo.

"La India es un mercado clave para nosotros. Estamos construyendo constantemente aquí, ya sea mediante el trabajo con entidades reguladoras o trabajando directamente con los desarrolladores de cadenas de bloques. Como una de las principales bolsas a nivel mundial, vemos este recorrido como una oportunidad para reunirnos con las personas sobre el terreno y fortalecer la confianza que impulsa el crecimiento a largo plazo", expresó Jyotsna Hirdyani, directora para el sur de Asia en Bitget.

Este evento itinerante multidestino marca el regreso de Bitget a las activaciones presenciales en la India, aprovechando el éxito de su iniciativa de 2023 “India Learns Crypto”. La campaña inició con encuentros multitudinarios en Delhi y Bombay, que atrajeron a cientos de personas y generaron un interés sostenido de la comunidad en foros educativos. Solo la sesión en Delhi reunió a más de 140 participantes, mientras que el evento de Bombay recibió a más de 300. Con una combinación de panelistas, colaboraciones de socios y sesiones abierta de preguntas y respuestas, la serie cobró impulso como un foro de confianza para el aprendizaje sobre las cadenas de bloques.

El papel de la India en el panorama mundial de las criptomonedas y las cadenas de bloques continúa expandiéndose, marcado por una creciente actividad de los desarrolladores, el aumento del interés de los usuarios en la autocustodia y las DeFi, y la innovación cada vez más visible de los emprendimientos locales. El recorrido proporciona un formato natural para canalizar este impulso y convertirlo en una colaboración y un aprendizaje más estructurado, a la vez que ofrece plataformas para que las voces y los proyectos emergentes consigan mayor visibilidad.

La elección de Hyderabad, Ahmedabad y Bombay refleja un patrón más amplio en la evolución web3 de la India. Estas ciudades son conocidas por su concentración de universidades técnicas, sólidos ecosistemas tecnofinancieros y una cantidad cada vez mayor de usuarios nuevos de las cadenas de bloques. Motivarlos a través de una programación directa a nivel de ciudad permite un pulso local más preciso, algo que muchas veces no consiguen las campañas en línea.

A medida que el recorrido continúa por la India hasta finales de año, la participación de Bitget se propone servir como punto de contacto para quienes buscan una exposición práctica a las cadenas de bloques, más allá de los ciclos del mercado. Centrada en la accesibilidad y la relevancia, la colaboración pretende ofrecer resultados tangibles para las personas que definirán la próxima generación de innovación digital en la India.

