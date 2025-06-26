Bitget 助力印度区块链巡回活动落地海得拉巴、艾哈迈达巴德和孟买

新德里, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 参加了 2025 年印度区块链巡回活动（India Blockchain Tour，IBT），并作为海得拉巴、艾哈迈达巴德和孟买三站的独家 “Powered by” 合作伙伴提供支持。 此次合作将在下半年通过精心策划的交流与知识分享活动，进一步聚焦区块链教育与实际应用，重点覆盖印度三大重要城市。

2025 年印度区块链巡回活动由 Octaloop 主办，将覆盖八座城市，汇聚政策、投资、开发和产品领域的重要声音。 海得拉巴（6 月 28 日）、艾哈迈达巴德（7 月 13 日）和孟买（8 月 3 日）将成为 Bitget 重点支持的核心城市。每一站活动皆致力于汇聚当地英才，激发探究区块链未来的热情。 互动环节、产品展示及交流论坛将为区块链技术与数字资产打造一个易于参与的入门渠道，特别面向学生、开发人员及在职专业人士。

“印度是我们重点布局的市场。 无论是与监管机构合作，还是与区块链开发人员直接互动，我们始终在积极推动本地建设。 作为全球领先的交易所之一，我们将此次巡回活动视为与当地用户面对面交流的宝贵机会，并借此巩固信任关系，推动长期增长。”Bitget 南亚区负责人 Jyotsna Hirdyani 表示。

此次多城巡展标志着 Bitget 在印度重启线下推广，延续其 2023 年 “India Learns Crypto”（印度学加密货币）项目的成功经验。 该活动最初在德里和孟买举行了座无虚席的见面会，吸引了数百名参与者，持续激发社区对教育类论坛的浓厚兴趣。 仅德里一站便汇聚了逾140位参与者，孟买站更是吸引了超过300人出席。 该系列活动融合了发言嘉宾小组讨论、合作伙伴协作及开放式问答环节，逐步赢得广泛认可，成为备受信赖的区块链学习交流平台。

印度在全球加密货币与区块链领域中的地位持续攀升，体现在开发人员日益活跃、用户对自托管与去中心化金融（DeFi）兴趣攀升，以及本地初创企业的创新愈发亮眼。 此次巡回活动顺势而行，将这一增长势头有效引导至更有体系的学习与协作之中，同时为新兴声音与创新项目提供了展示平台，提升其知名度。

此次选择海得拉巴、艾哈迈达巴德和孟买，反映了印度 Web3 演变进程中的更广泛布局。 这三座城市因聚集了众多科技类高校、拥有强大的金融科技生态系统，以及区块链初次用户数量持续增长而广受认可。 通过在城市层面开展线下活动与用户直接互动，有助于更精准地把握当地脉搏——这是线上活动常常无法做到的。

随着巡回活动在印度持续推进至年底，Bitget 致力于为希望深入接触区块链技术的用户搭建关键纽带，助力他们超越市场周期，实现真正的成长。 此次合作聚焦提升可及性与实用性，为引领印度下一波数字创新的人才创造切实可见的成果。

如有意参加本次巡回活动，请点击 此处 。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

如需了解更多信息，请访问： 网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系： media@bitget.com

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司 使用条款 。