Bitget 於海德拉巴、艾哈邁達巴德及孟買推動印度區塊鏈巡迴之旅

新德里, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 已參加 2025 年度印度區塊鏈巡迴之旅（India Blockchain Tour，IBT），為海德拉巴、艾哈邁達巴德及孟買三站擔任獨家「推動」（“Powered by”）合作夥伴。 透過在下半年策展的人脈交流和知識分享活動，是次合作將重點加強於三大城市的區塊鏈教育和現實世界應用。

由 Octaloop 主辦的 IBT 2025 將於八個城市輪流舉行，並匯集政策、投資、發展及產品等各方面的重要意見。 海德拉巴（6 月 28 日）、艾哈邁達巴德（7 月 13 日）和孟買（8 月 3 日）作為獲得 Bitget 支持的核心城市，每一站的目的在於將當地的人才和好奇心匯聚一堂。 互動環節、產品展示及研討論壇將特別為學生、開發人員和專業人士創造一個接觸區塊鏈技術及數碼資產的切入點。

Bitget 南亞地區主管 Jyotsna Hirdyani 說道：「印度是我們的重點市場。 不論與監管機構合作，還是直接與區塊鏈開發商接觸，我們都在積極拓展印度市場。 作為全球其中一間頂尖交易所，我們將這次巡迴之旅視為與當地用戶交流、加強信任以推動長期發展的機會。」

這項在多個城市上演的巡迴活動，標誌著 Bitget 重返印度市場作實地推廣，延續了 2023 年「India Learns Crypto」（「讓印度認識加密貨幣」）倡議計劃的成功經驗。 該活動在德里及孟買舉行了密集式的聚會，吸引了數以百計參與者，並引發了社群對教育論壇的持續關注。 單是德里場次已吸引了 140 多位參與者，而在孟買舉行的活動，出席者更超過 300 人。 該系列活動結合了專題座談、合作夥伴交流和開放式問答環節，逐漸成為學習區塊鏈知識備受信賴的論壇，獲得廣泛關注。

隨著開發者的活動轉趨活躍、用戶對自主託管及去中心化金融（DeFi）的興趣日漸提升，以及本地初創企業的創新成果日益可見，印度在全球加密貨幣及區塊鏈領域中的地位正不斷擴張。 這次巡迴之旅為推動更有組織的學習和合作提供了自然的方式，同時亦為新興意見和項目提供平台，讓它們有望提高知名度。

選擇海德拉巴、艾哈邁達巴德和孟買，體現出印度 Web3 發展中一種更廣泛的趨勢。 這些城市以技術大學密集、金融科技生態系統強大，以及首次接觸區塊鏈的用戶人數不斷上升而聞名。 透過直接、以城市為單位的計劃與他們互動，可更敏銳地掌握當地市場脈搏——這是網上活動往往難以觸及的層面。

隨著巡迴之旅繼續在印度各地舉行直至年底，Bitget 的參與，目的在於為那些尋求深入了解區塊鏈的實務應用者，提供市場週期以外的接觸點。 這次合作以可及性和相關性為重點，旨在為那些將引領印度作下一輪數碼創新的人群打造具體成果。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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