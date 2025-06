Bitget reist als Sponsor zur ETHMilan 2025 nach Mailand

VICTORIA, Seychellen, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Plattform, ist stolz darauf, als offizieller Viscoti Sponsor an der ETHMilan 2025 teilzunehmen. Diese Partnerschaft ist Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens in Europa und darüber hinaus. Die ETHMilan findet am 24. Juni im renommierten Museo Nazionale Scienza e Tecnologia in Mailand statt – ein symbolträchtiger Ort für eine Veranstaltung, die Entwickler, Gründer und Visionäre zusammenbringt, die an der dezentralen Zukunft bauen.

Diese Veranstaltung folgt auf die vielbeachtete Partnerschaft von Bidget mit der MotoGP und ist ein weiterer eindrucksvoller Beweis für den wachsenden Einfluss der Marke – auf der Rennstrecke wie auf den Bühnen der Blockchain-Innovation. Der Zeitpunkt für die ETHMilan könnte nicht passender sein. Die Teilnahme unterstreicht Bidgets Ziel, Mainstream-Sichtbarkeit mit tiefem Branchenengagement zu verbinden.

Mit über 1.000 Teilnehmern und mehr als 50 namhaften Rednern bot die ETHMilan 2025 eine hochkarätige Plattform für den Austausch. Zu den prominenten Referenten zählten unter anderem Alessandro Mazza, Marco Monaco von TAC, Stefano Rossi von PwC Italia und Filippo Moraschi (FolksFinance). Die ETHMilan, eine der größten Web3-Konferenzen Italiens, hat beeindruckende Podiumsdiskussionen zu den Themen DeFi, DAOs, Ethereum-Skalierung und kreative technologische Innovationen veranstaltet.

Im Rahmen des diesjährigen Programms betrat Vugar Usi Zade, Chief Operating Officer von Bitget, die Bühne, um darüber zu sprechen, wie zentralisierte Börsen (CEXs), Blockchain und Krypto-Infrastruktur das globale Finanzsystem neu definieren. In einem Zyklus, in dem Institutionen und Regulierungen endlich mit der Technologie gleichziehen, gab Vugar Einblicke, wie sich CEXs von Transaktionsplattformen zu Ökosystem-Wegbegleitern wandeln.

Dieser Auftritt steht im Einklang mit Bitgets umfassenden Bemühungen, die Diskussion über die Reife von Kryptowährungen, das Vertrauen der Nutzer und den langfristigen Nutzen zu gestalten. „ETHMilan ist nicht nur eine Entwicklerveranstaltung, sondern auch ein Signal, dass Mailand zu einem wichtigen Knotenpunkt auf der globalen Web3-Landkarte wird“, so Vugar. „Bitget ist nicht nur hier, um teilzunehmen, sondern um die Gespräche voranzutreiben, die die Branche voranbringen.“

Im Museum of Science & Technology veranstaltete Bitget außerdem einen Frühstücksempfang, bei dem sich Entwickler und Branchenführer über wichtige Aspekte wie Compliance, die Entwicklung von CeFi/DeFi und sonstige Themen rund um Kryptowährungen austauschen konnten.

Die Veranstaltung ist ein weiterer Meilenstein in der Expansion von Bitget in Europa, wo das Unternehmen unter zunehmender regulatorischer Klarheit tätig ist – darunter mit Lizenzen in Italien, Litauen, Georgien und mehreren anderen Märkten. Mit über 120 Millionen Nutzern weltweit und einem täglichen Handelsvolumen von 20 Milliarden US-Dollar spiegelt Bitgets Präsenz auf der ETHMilan das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Akzeptanz wider.

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 120 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse zum Ziel gesetzt, Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu traden. Früher als BitKeep bekannt, ist Bitget Wallet eine führende Non-Custodial-Krypto-Wallet, die über 130 Blockchains und Millionen von Tokens unterstützt.

