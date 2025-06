Bitget llega a Milán como patrocinador de ETHMilan 2025

VICTORIA, Seychelles, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, se enorgullece de participar en ETHMilan 2025 como patrocinador Viscoti oficial, en consonancia con su estrategia de expansión en Europa y más allá de sus fronteras. Celebrado el 24 de junio en el emblemático Museo Nazionale Scienza e Tecnologia de Milán, Italia, ETHMilan reunió a desarrolladores, fundadores e intelectuales que definen el futuro descentralizado.

Este evento se realiza poco después de la asociación de alto perfil de Bitget con MotoGP, y representa una impactante muestra consecutiva de la creciente influencia de la marca, tanto en las pistas como en el espacio de las cadenas de bloques. ETHMilan se desarrolla en el mejor momento, ya que resalta el compromiso de Bitget de combinar una mayor visibilidad con una participación activa en el sector.

ETHMilan 2025 reunió a más de 1.000 participantes y contó con más de 50 oradores, entre los que se incluyeron figuras como Alessandro Mazza, Marco Monaco de TAC, Stefano Rossi de PwC Italia y Filippo Moraschi (FolksFinance). Como una de las conferencias Web3 más grandes de Italia, ETHMilan presentó paneles significativos sobre las DeFi, las DAO, la ampliación de Ethereum y la innovación tecnológica creativa.

Como parte del programa de este año, Vugar Usi Zade, director de Operaciones de Bitget, tomó la palabra para hablar de cómo las bolsas centralizadas (CEX, por sus siglas en inglés), las cadenas de bloques y la infraestructura de las criptomonedas están redefiniendo el sistema financiero mundial. En un ciclo en el que las instituciones y las regulaciones convergen finalmente con la tecnología, Vugar compartió sus perspectivas sobre cómo las CEX se están adaptando, al pasar de plataformas de transacciones a elementos de apoyo a los ecosistemas.

Su presencia está en consonancia con un esfuerzo más amplio de Bitget por definir el discurso en torno a la madurez de la criptomoneda, la confianza del usuario y la utilidad a largo plazo. “ETHMilan es mucho más que un evento de desarrolladores, es una señal de que Milán se está convirtiendo en un nodo importante en el mapa mundial de la Web3”, afirmó Vugar. “Bitget está aquí no solo para participar, sino para ayudar a promover diálogos que impulsen el sector hacia adelante”.

Bitget también organizó una recepción-desayuno en el Museo de Ciencia y Tecnología, en el que ofreció a los desarrolladores y líderes del sector un espacio para intercambiar sobre importantes temas como el cumplimiento, la evolución de las CeFi/DeFi y otros asuntos relacionados con las criptomonedas.

El evento marca otro hito en la expansión de Bitget en Europa, donde continúa operando con una creciente claridad normativa, que incluye licencias en Italia, Lituania, Georgia y muchos otros mercados. Con más de 120 millones de usuarios a nivel mundial y un volumen de operaciones diarias de 20 millones de dólares, la presencia de Bitget en ETHMilan refleja su compromiso con impulsar la adopción.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal plataforma de bolsa de criptomonedas y Web3 del mundo. Con más de 120 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la plataforma de bolsa Bitget está comprometida a ayudar a los usuarios a operar de manera más inteligente mediante su función pionera de copy trading y otras soluciones de intercambio, al tiempo que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otras criptomonedas. Bitget Wallet, anteriormente conocida como BitKeep, es una billetera de criptomonedas sin custodia líder que admite más de 130 cadenas de bloques y millones de tokens. Ofrece operaciones multicadena, staking, pagos y acceso directo a más de 20.000 DApps, con swaps avanzados y conocimientos del mercado integrados en una única plataforma. Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

