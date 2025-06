Bitget se rend à Milan en tant que sponsor de l’ETHMilan 2025

VICTORIA, Seychelles, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, est fière de rejoindre l’ETHMilan 2025 en tant que sponsor Viscoti officiel, conformément à sa stratégie d’expansion en Europe et au-delà. Organisé le 24 juin au célèbre Museo Nazionale Scienza e Tecnologia de Milan, l’ETHMilan rassemble des développeurs, des fondateurs et des têtes pensantes qui façonnent l’avenir de la décentralisation.



Cet événement fait suite au prestigieux partenariat conclu par Bitget avec le MotoGP qui offre une démonstration éclatante de l’influence croissante de la marque, aussi bien sur les pistes de compétition que sur la scène mondiale de la blockchain. L’ETHMilan tombe par conséquent à point nommé en venant souligner comme il le fait l’engagement de Bitget à allier visibilité grand public et engagement significatif auprès du secteur.

L’ETHMilan 2025 a rassemblé plus de 1 000 participants et accueilli plus de 50 intervenants, dont des personnalités telles qu’Alessandro Mazza, Marco Monaco de TAC, Stefano Rossi de PwC Italia et Filippo Moraschi (FolksFinance). Comptant parmi les plus grandes conférences Web3 d’Italie, l’ETHMilan a organisé des panels de discussion percutants sur la DeFi, les DAO, la mise à l’échelle de l’Ethereum et l’innovation technologique créative.

Dans le cadre du programme de cette année, le directeur de l’exploitation de Bitget, Vugar Usi Zade, est intervenu pour évoquer la manière dont les plateformes d’échange centralisées (CEX), la blockchain et l’infrastructure cryptographique redéfinissent actuellement le système financier mondial. Dans un contexte où les institutions et les réglementations rattrapent enfin leur retard par rapport à l’évolution de la technologie, Vugar a partagé son point de vue sur la manière dont les CEX s’adaptent en passant du statut de plateformes transactionnelles à celui de facilitateurs d’écosystèmes.

Cette apparition s’inscrit dans la stratégie plus large de Bitget visant à façonner le discours sur la maturité des cryptomonnaies, la confiance des utilisateurs à leur égard, et leur utilité à long terme. « L’ETHMilan est plus qu’un événement réservé aux seuls développeurs : c’est un signal clair que Milan est en train de devenir un pôle majeur sur la scène mondiale du Web3 », a déclaré Vugar. « Bitget ne se contente pas d’y assurer une simple présence, elle est aussi là pour contribuer à alimenter les discussions qui font avancer le secteur. »

Bitget a également organisé un petit-déjeuner au Musée des Sciences et Technologies lors duquel elle a offert aux développeurs et aux leaders du secteur un espace de rencontre autour de thèmes clés tels que la conformité, l’évolution CeFi/DeFi, ainsi que tout ce qui a trait aux cryptomonnaies.

Cet événement marque une nouvelle étape dans l’expansion de Bitget en Europe, une région du monde où l’entreprise continue d’opérer dans un contexte réglementaire de plus en plus transparent, avec notamment l’obtention de licences en Italie, en Lituanie, en Géorgie et sur plusieurs autres marchés. Avec plus de 120 millions d’utilisateurs dans le monde et un volume d’échanges quotidien de 20 milliards de dollars, la présence de Bitget à l’ETHMilan témoigne de son engagement à favoriser l’adoption des actifs numériques.

Établie en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin , de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique non dépositaire de premier plan qui prend en charge plus de 130 blockchains ainsi que des millions de jetons. Il propose un trading multi-chaînes, des jalonnements, des paiements et un accès direct à plus de 20 000 DApps, mais aussi des swaps avancés et des informations sur le marché, le tout intégré au sein d’une plateforme unique. Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d'investir uniquement la somme qu'ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n'atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d'un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité quant à toute perte potentielle encourue.

