Bitget 作为官方赞助商前往米兰出席 ETHMilan 2025

维多利亚，塞舌尔, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 自豪地宣布，根据该公司在欧洲及其他地区的发展战略，该公司将以 Viscoti 官方赞助商的身份出席 ETHMilan 2025。 ETHMilan 2025 于 6 月 24 日在意大利米兰标志性的国家科学技术博物馆举行，此次会议汇聚了开发者、创始人和思考者，这些人共聚一堂，共同塑造一个去中心化的未来。

此次活动紧随在 Bitget 备受瞩目的 MotoGP 合作之后，有力地展示了 Bitget 不断扩大的影响力——无论是在世界摩托车锦标赛的赛道上还是在区块链行业的舞台上。 ETHMilan 的举办时机恰逢其时，彰显出了 Bitget 将主流知名度和有意义的行业参与有机结合的承诺。

超过 1,000 名与会者出席了 ETHMilan 2025 活动，50 余人在活动中发言，其中包括 Alessandro Mazza、来自 TAC 的 Marco Monaco、来自 PwC Italia 的 Stefano Rossi 以及 Filippo Moraschi (FolksFinance) 等知名人士。 作为意大利最大的 Web3 会议之一，ETHMilan 举办了有关 DeFi、DAO、以太坊扩容和创意技术创新等一系列影响深远的专题研讨会。

作为今年活动的一部分，Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 上台讨论了中心化交易所 (CEX)、区块链和加密基础设施如何定义全球金融体系。 在一个机构与监管终于跟上技术发展的周期中，Vugar 分享了中心化交易所 (CEX) 如何适应变化、从传统交易平台向生态赋能者转型的见解。

此次亮相与 Bitget 围绕加密货币的成熟度、用户信任度和长期效用开展的广泛讨论不谋而合。 “ETHMilan 远不止是一项面向开发者的活动——它更是一个信号，表明米兰正在成为全球 Web3 地图上的一个重要节点，”Vugar 说。 “Bitget 在此不仅为参与活动，更为推动行业发展的对话而来。”

Bitget 同时也在科学技术博物馆主办了一场早餐招待会，为建设者和行业领袖提供了一个交流的空间，让他们能围绕合规、CeFi/DeFi 的演变以及其他一切与加密货币有关的主题进行交流。

此次活动标志着 Bitget 在欧洲市场扩张的又一个里程碑，在意大利、立陶宛、格鲁吉亚等多个市场获得牌照后，Bitget 正持续在监管框架日益明晰的欧洲市场开展运营。 Bitget 平台在全球拥有超过 1.2 亿用户，日交易量突破 200 亿美元。Bitget 出席 ETHMilan 正体现了公司对推动加密货币普及化的坚定承诺。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。 Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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