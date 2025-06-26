Bitget 作為官方贊助商前往米蘭出席 ETHMilan 2025

維多利亞，塞舌爾, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 以官方 Viscoti 贊助商的身份，欣然參與 ETHMilan 2025 大會，此舉與 Bitget 在歐洲及全球的擴張策略高度一致。 ETHMilan 於 6 月 24 日在意大利米蘭極具代表性的國家科技博物館（Museo Nazionale Scienza e Tecnologia）隆重舉行，大會上開發者、企業創辦人及思維領袖聚首一堂，為去中心化金融共塑未來。

這項活動緊接著 Bitget 與 MotoGP 備受矚目的合作後登場，展現出品牌在賽道上與區塊鏈領域連環出擊、影響力持續擴張的強大氣勢。 ETHMilan 舉辦的時間恰到好處，彰顯了 Bitget 致力將主流知名度與具有意義的產業參與互相結合的決心。

ETHMilan 2025 匯聚了超過 1,000 位參與者，並邀請了 50 多位演講嘉賓出席，當中包括 Alessandro Mazza、TAC 的代表人 Marco Monaco、PwC Italia 的代表人 Stefano Rossi，以及 FolksFinance 的 Filippo Moraschi 等知名人士。 作為意大利最具規模的 Web3 會議之一，ETHMilan 舉辦了多場具影響力的專題討論會，內容涵蓋去中心化金融（DeFi）、去中心化自治組織（DAO）、以太坊擴容技術及創意技術革新。

作為今年活動項目的一部分，Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 粉墨登場，探討了中心化交易所 (CEX)、區塊鏈及加密貨幣基礎設施如何為全球金融體系重新定義。 在機構與法規最終趕上科技發展步伐的週期中，Vugar 分享了中心化交易所如何適應環境變遷、從交易平台轉化為生態系統推動者的睿智見解。

Bitget 於大會中亮相，與其積極推動行業就加密貨幣成熟程度、用戶信任及長期效用作更廣泛辯論的策略目標互相呼應。 Vugar 表示：「ETHMilan 不僅是一場為開發者而設的活動，它標誌著米蘭逐漸成為全球 Web3 版圖上的一個重要節點。 Bitget 不僅參與其中，更協助推動整個行業向前邁進的對話。」

Bitget 亦於科技博物館舉行了早餐招待會，為構建者及業界領袖提供了交流的空間，探討合規性、中心化金融 / 去中心化金融的發展，以及與加密貨幣息息相關的一切關鍵主題。

這次活動標誌著 Bitget 在歐洲擴張的另一個重大里程碑。 該公司繼續在日益明朗的監管環境下營運，包括已獲得意大利、立陶宛、格魯吉亞及其他多個市場的牌照。 Bitget 在全球擁有超過 1.2 億用戶，每日成交量達 200 億美元，這次於 ETHMilan 亮相，體現了公司致力於推動加密貨幣普及化的承諾。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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