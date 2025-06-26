Bitget 作為官方贊助商前往米蘭出席 ETHMilan 2025

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維多利亞，塞舌爾, June 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 以官方 Viscoti 贊助商的身份，欣然參與 ETHMilan 2025 大會，此舉與 Bitget 在歐洲及全球的擴張策略高度一致。 ETHMilan 於 6 月 24 日在意大利米蘭極具代表性的國家科技博物館（Museo Nazionale Scienza e Tecnologia）隆重舉行，大會上開發者、企業創辦人及思維領袖聚首一堂，為去中心化金融共塑未來。

這項活動緊接著 Bitget 與 MotoGP 備受矚目的合作後登場，展現出品牌在賽道上與區塊鏈領域連環出擊、影響力持續擴張的強大氣勢。 ETHMilan 舉辦的時間恰到好處，彰顯了 Bitget 致力將主流知名度與具有意義的產業參與互相結合的決心。

ETHMilan 2025 匯聚了超過 1,000 位參與者，並邀請了 50 多位演講嘉賓出席，當中包括 Alessandro Mazza、TAC 的代表人 Marco Monaco、PwC Italia 的代表人 Stefano Rossi，以及 FolksFinance 的 Filippo Moraschi 等知名人士。 作為意大利最具規模的 Web3 會議之一，ETHMilan 舉辦了多場具影響力的專題討論會，內容涵蓋去中心化金融（DeFi）、去中心化自治組織（DAO）、以太坊擴容技術及創意技術革新。

作為今年活動項目的一部分，Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 粉墨登場，探討了中心化交易所 (CEX)、區塊鏈及加密貨幣基礎設施如何為全球金融體系重新定義。 在機構與法規最終趕上科技發展步伐的週期中，Vugar 分享了中心化交易所如何適應環境變遷、從交易平台轉化為生態系統推動者的睿智見解。

Bitget 於大會中亮相，與其積極推動行業就加密貨幣成熟程度、用戶信任及長期效用作更廣泛辯論的策略目標互相呼應。 Vugar 表示：「ETHMilan 不僅是一場為開發者而設的活動，它標誌著米蘭逐漸成為全球 Web3 版圖上的一個重要節點。 Bitget 不僅參與其中，更協助推動整個行業向前邁進的對話。」

Bitget 亦於科技博物館舉行了早餐招待會，為構建者及業界領袖提供了交流的空間，探討合規性、中心化金融 / 去中心化金融的發展，以及與加密貨幣息息相關的一切關鍵主題。

這次活動標誌著 Bitget 在歐洲擴張的另一個重大里程碑。 該公司繼續在日益明朗的監管環境下營運，包括已獲得意大利、立陶宛、格魯吉亞及其他多個市場的牌照。 Bitget 在全球擁有超過 1.2 億用戶，每日成交量達 200 億美元，這次於 ETHMilan 亮相，體現了公司致力於推動加密貨幣普及化的承諾。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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