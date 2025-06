Signaux Girod : Résultats semestriels 2024/2025

SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

Bellefontaine, le 26 juin 2025 – 18h00

RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2024/2025

Le conseil d’administration a arrêté le 26 juin 2025 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars 2025.

En millions d’euros 2024/2025 2023/2024 Variations (données non auditées) 1er semestre 1er semestre (M€) Du 01/10/2024 Du 01/10/2023 Au 31/03/2025 Au 31/03/2024 Chiffre d’affaires 50.1 49.9 0.2 Résultat opérationnel courant - 0.3 0.2 - 0.5 Résultat opérationnel 0.1 0.8 - 0.7 Résultat net consolidé 0.0 0.7 - 0.7 Résultat net part du groupe 0.0 0.7 - 0.7 EBITDA* 2.9 3.0 - 0.1

*L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en légère augmentation de 0.3 % sur cette période.

Le résultat consolidé net part du groupe ressort à l’équilibre, celui-ci était positif de 0.7 M€ au 31 mars 2024.

Signalisation France : (58.3 % du C.A. groupe – ROC : - 1.8 M€)

Suite à une baisse du chiffre d’affaires de 9.2 % et à un mix activité plus défavorable, le résultat opérationnel courant enregistre un recul de 0.6 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette dégradation s’explique principalement par une contraction significative de notre volume d’activité, en particulier sur les marchés de fournitures. Le contexte politique, marqué par une forte incertitude, a pesé sur les décisions budgétaires de nos clients, rendant leurs arbitrages plus complexes. Par ailleurs, la pression concurrentielle s’est intensifiée. Enfin, l’activité liée aux travaux demeure perfectible et nécessite encore des efforts pour atteindre les objectifs fixés en termes de rentabilité.

Sociétés spécialisées : (8.3 % du C.A. groupe – ROC : - 0.2 M€)

Le niveau d’activité est resté stable par rapport au 1er semestre 2023/2024, malgré une baisse de commandes dans l’activité de mobilier urbain végétalisé. Ce retard, qui devrait être partiellement résorbé d’ici la fin de l’exercice, a néanmoins eu un impact sur la rentabilité, entraînant une dégradation du résultat opérationnel courant de 0.1 M€ par rapport au 31 mars 2024.

Activités internationales : (33.4 % du C.A. groupe – ROC : + 1.7 M€)

Ce semestre a été marqué par une forte dynamique à l’international, avec une progression du chiffre d’affaires de 22.8 %. Cette performance s’accompagne d’une amélioration du résultat opérationnel courant de 0.2 M€ par rapport au 1er semestre 2023/2024, confirmant la montée en puissance de certaines filiales du périmètre international.



Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.

Au 31 mars 2025, le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 18.4 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé) avant paiement du dividende de 1.5 M€ intervenu le 10 avril dernier.

Son excédent de trésorerie net est de +0,5 M€ (endettement net négatif) au 31 mars 2025 : il comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie de 18,4 M€ diminués des dettes financières courantes et non courantes pour 14.1 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3,8 M€.

Cet indicateur était de +0,2 M€ au 30 septembre 2024.

Les comptes semestriels seront disponibles sur notre site le 27 juin 2025 après bourse : www.girod-group.com

Pièce jointe