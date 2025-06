Ontex Group NV kondigt de aflossing aan van diens uitstaande 3,500% senior obligaties met vervaldag in 2026

Gereglementeerde informatie

Aalst, België, 26 juni 2025 – Ontex Group NV (de “Emittent”) is verheugd aan te kondigen dat, overeenkomstig een onvoorwaardelijke kennisgeving van aflossing gedateerd 26 juni 2025, het de houders van de 3,500% Senior Notes met vervaldatum in 2026 (ISIN: BE6329443962) (de “Notes”) heeft geïnformeerd dat het al zijn resterende uitstaande Notes zal aflossen op 15 juli 2025, inclusief opgebouwde en onbetaalde rente en bijkomende bedragen, indien van toepassing. Na het contante overnamebod dat in maart werd gelanceerd en in april 2026 werd afgerond en dat voor €283.095.000 van de oorspronkelijk uitgegeven €580.000.000 werd aanvaard, bedraagt het resterende uitstaande bedrag €296.905.000.





Inlichtingen

Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com





