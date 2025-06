MAISON PERRIER lance une recherche nationale pour dénicher son tout premier ou toute première Chef·fe des possibilités

TORONTO, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, MAISON PERRIER, la marque innovante des boissons pétillantes de qualité supérieure qui sublime les petits moments de la vie, lance une recherche inédite pour trouver son tout premier ou sa toute première Chef·fe des possibilités (CDP). Cette occasion unique s’adresse à un Canadien ou une Canadienne exceptionnelle qui sait profiter des petits moments, qui croit que le plaisir se cache dans les choses simples et qui n’a pas peur de transformer les « je ne sais pas » en « on y va ». Une personne inspirante sera choisie cet été pour devenir ambassadeur ou ambassadrice de MAISON PERRIER… et sera rémunérée* pour vivre sa vie à plein régime.

Le ou la Chef·fe des possibilités vivra un été rempli d’expériences inoubliables, de l’art de la création de cocktails réinventé avec les saveurs sophistiquées de MAISON PERRIER aux tapis rouges… (et verts). Sa mission : parcourir le Canada, découvrir de nouvelles sources d’inspiration et montrer comment les possibilités rafraîchissantes de MAISON PERRIER enrichissent son aventure et incitent les autres à embrasser la vie pleinement.

« MAISON PERRIER croit au pouvoir de sublimer le quotidien : après tout, c’est ainsi que notre produit est né », explique Tiffany Ho, gestionnaire principale, Marketing pour Perrier. « Avec cette initiative audacieuse, nous souhaitons inspirer les Canadiens à rêver grand, à réinventer les petits moments et à saisir les innombrables possibilités qui s’offrent à nous. »

À l’heure où 48,6 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus ont déclaré être « très satisfaits » de leur vie, soit une diminution par rapport à 54 % en 20211, MAISON PERRIER reconnaît l’importance d’explorer de nouveaux modes de vie et de savourer les instants de plaisir. Le ou la Chef.fe des possibilités incarnera cet esprit positif, en démontrant comment il est possible de trouver de la joie et de l’émerveillement dans ce qui nous entoure, simplement en ouvrant la porte aux possibilités.

Les Canadien·nes au tempérament audacieux, passionné·es d’aventure et au style affirmé sont invité·es à soumettre une courte vidéo sur Instagram ou TikTok pour expliquer pourquoi ils ou elles sont la personne idéale pour le rôle. Enregistrez-la, publiez-la, utilisez le mot-clic #MPCDP, identifiez @maisonperrierca sur Instagram, et surtout, laissez parler votre je ne sais quoi. Faites-nous parvenir votre candidature d’ici le 16 juillet 2025.

Pour plus de renseignements, visitez la page MaisonPerrier.ca/chef-des-possibles et suivez @maisonperrierca sur Instagram.

* Le titre de « Chef·fe » est symbolique et n’inclut aucune responsabilité de leadership ou de prise de décision. Ce poste est soumis à la signature d’un contrat de travailleur autonome. Le montant total versé dans le cadre du contrat est limité à 50 000 $ CAD.

Source : 1( Statistique Canada ), *NielsenIQ, échelle nationale, ensemble des réseaux, à ce jour, période se terminant le 17 mai 2025.

