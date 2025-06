Compte-rendu : assemblée générale mixte du 26 juin 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 26 juin 2025

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 26 JUIN 2025

Adoption de toutes les résolutions à une très large majorité

John Browett, nommé administrateur indépendant, a été élu Président du Conseil d’administration

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maisons du Monde s’est réunie le 26 juin 2025 sous la présidence de Françoise Gri et en présence des membres du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes.

76,08 % du capital social de Maisons du Monde était présent ou représenté à cette Assemblée générale.

Les actionnaires ont adopté, à une très large majorité, l’ensemble des résolutions soumises à leur vote, incluant notamment :

L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2024 , ainsi que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’administration ;

ainsi que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’administration ; L’évolution de la composition du Conseil d’administration avec le renouvellement du mandat de Cécile Cloarec en qualité d’administratrice indépendante, les nominations en qualité d’administrateur des sociétés Casa Holdings (Majorelle) et de Teleios Global Opportunities Master Fund, ainsi que la nomination de John Browett en qualité d’administrateur indépendant.

Le Conseil d’administration comprend désormais 58% de membres indépendants, chacun des deux actionnaires principaux du Groupe conservant deux sièges au sein du Conseil.

Le Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale a nommé John président du Conseil. John apportera au groupe Maisons du Monde son expérience de plus de 25 ans à la direction d'entreprises de premier plan dans le secteur de la distribution, tant au Royaume-Uni qu’à l’international. Il a notamment été directeur général de Dunelm Group plc, acteur majeur de l’ameublement et de la décoration.

François-Melchior de Polignac a déclaré : ”Je suis ravi de l’arrivée de John au sein du Conseil. Son expérience considérable dans l'univers de la distribution, particulièrement dans l'ameublement et la décoration, et son expertise de dirigeant seront des atouts essentiels pour nous aider à conduire la transformation de notre Groupe. Je remercie également sincèrement Françoise Gri pour son soutien précieux, notamment dans l’élaboration et la structuration du plan Inspire Everyday, qui constitue notre feuille de route aujourd’hui.”

John Browett a déclaré : ”Je suis profondément honoré par la confiance que m'ont accordée à la fois les actionnaires et les membres du Conseil d’administration de Maisons du Monde. Mon objectif immédiat en tant que Président, sera, aux côtés de l'ensemble du Conseil et de François-Melchior, de mettre mon expertise et mon expérience au service de l'accélération de la transformation de l’entreprise.”

La présentation faite lors de l’Assemblée Générale, les résultats détaillés des votes et l’enregistrement vidéo de la réunion sont disponibles sur le site Internet de Maisons du Monde à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag

Agenda financier

25 juillet 2025 Résultats du 1er semestre 2025

23 octobre 2025 Ventes du 3ème trimestre 2025

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

