PFMCrypto lance une plateforme novatrice de minage en nuage DOGE alors que Dogecoin vise sa prochaine percée

Farington, Angleterre, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la cryptomonnaie emblématique Dogecoin (DOGE) reprend de l’élan sur le marché, PFMCrypto dévoile une nouvelle solution de minage en nuage spécialement conçue pour les détenteurs de DOGE. Cette dernière innovation introduit des contrats de minage DOGE alimentés par l’intelligence artificielle, permettant aux utilisateurs de générer des revenus passifs quotidiens sans avoir besoin d’équipement de minage ni d’expertise technique.

Ce lancement s’inscrit dans la mission plus vaste de PFMCrypto : rendre le minage de cryptomonnaies accessible, automatisé et rentable — en particulier pour des actifs populaires comme le DOGE, qui manquaient historiquement d’opportunités de minage structurées dans un environnement infonuagique.

PFMCrypto redéfinit le minage en nuage DOGE

Alors que le minage traditionnel favorise généralement le Bitcoin et l’Ethereum, PFMCrypto comble une lacune critique du marché en offrant un minage simulé sous contrat pour le Dogecoin. En plus du DOGE, la plateforme prend également en charge le minage en nuage de plusieurs actifs, notamment le XRP, BTC, ETH, BCH, LTC et SOL — éliminant ainsi les obstacles techniques et financiers du minage traditionnel.

« Nous avons constaté un regain d’intérêt de la part des détenteurs à long terme et des communautés motivées par les memes autour du DOGE », déclare le chef de la technologie de PFMCrypto. « Désormais, ils peuvent générer des revenus passifs avec le DOGE sans dépendre uniquement des fluctuations de prix. »

Principaux avantages du minage DOGE sur PFMCrypto :

Aucun matériel requis : les utilisateurs peuvent louer de la puissance de calcul industrielle via le réseau de PFMCrypto, sans aucun équipement ni installation.

Aucun coût d'entretien : tous les frais d'électricité, de maintenance et d'exploitation sont entièrement couverts par PFMCrypto.

Accessible aux débutants : aucune connaissance technique nécessaire. Les utilisateurs doivent simplement s'inscrire et choisir un plan. Un bonus de bienvenue de 10 $ est offert immédiatement aux nouveaux utilisateurs.

Retraits quotidiens et protection du capital : les revenus peuvent être retirés chaque jour et le capital initial est intégralement remboursé à l'échéance du contrat — assurant à la fois rentabilité et sécurité.

Des contrats de minage DOGE flexibles désormais disponibles

Après le succès fulgurant de ses contrats de minage XRP — dont les achats ont augmenté de 295 % d’une semaine à l’autre — PFMCrypto propose désormais plus de 10 plans de minage DOGE, permettant aux utilisateurs de choisir en fonction de leur budget et de leurs objectifs :

Plan de 100 $ – 2 jours – Gain de 3,00 $ par jour (+2 $ de bonus)

Plan de 1 000 $ – 9 jours – Gain de 13,10 $ par jour

Plan de 5 000 $ – 30 jours – Gain de 78,50 $ par jour

Plan de 10 000 $ – 40 jours – Gain de 180,00 $ par jour

Ces chiffres ne sont pas de simples projections — ils sont basés sur des données réelles provenant de plus de 9,2 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale et sont rendus possibles grâce à l’infrastructure infonuagique de haute performance de PFMCrypto et son moteur d’optimisation des rendements alimenté par l’IA.

Tous les contrats garantissent le remboursement intégral du capital à l’échéance, ce qui en fait une option à faible risque, tant pour les débutants que pour les investisseurs chevronnés.





Nouveau programme de récompenses

Chaque nouvel utilisateur inscrit sur PFMCrypto reçoit un bonus gratuit de 10 $, qui peut être utilisé pour acheter un contrat de minage gratuit générant 0,66 $ en récompenses quotidiennes.

« Ce produit a été conçu en tenant compte des besoins de notre communauté. Il est à la fois amusant, rentable, et fidèle à la philosophie d’inclusion de la cryptomonnaie », a déclaré le directeur du marketing de PFMCrypto.

La portée mondiale de PFMCrypto

PFMCrypto est actif dans 192 pays et régions, et sa base d’utilisateurs dépasse les 9,2 millions en 2025. L’entreprise redéfinit la signification même du minage en nuage. Avec le lancement des contrats de minage DOGE, des dizaines de milliers de nouveaux contrats ont été activés en seulement quelques semaines — bon nombre par des utilisateurs qui tentent pour la première fois de rentabiliser leurs DOGE.

Comment commencer à miner du Dogecoin avec PFMCrypto

1. Inscription : créez un compte gratuit et recevez instantanément un bonus de 10 $, ainsi que des récompenses de connexion quotidiennes.

2. Choisissez un plan : sélectionnez un contrat de minage DOGE en fonction de vos objectifs financiers.

3. Commencez à gagner : une fois activé, votre contrat génèrera automatiquement des revenus quotidiens — sans gestion manuelle.

À propos de PFMCrypto

Fondée en 2018, PFMCrypto est une plateforme de minage en nuage propulsée par l’IA qui élimine les obstacles techniques et financiers liés au minage de cryptomonnaies. Engagée envers la transparence, la simplicité d’utilisation et la sécurité des capitaux, PFMCrypto offre l’un des écosystèmes de minage les plus fiables et évolutifs du secteur.

Visitez https://pfmcrypto.net pour en savoir plus et commencer dès aujourd’hui votre aventure de minage de Dogecoin.

Avertissement: Les informations fournies dans ce communiqué de presse ne constituent ni une sollicitation d'investissement, ni un conseil en investissement, ni un conseil financier, ni une recommandation de trading. Le minage et le jalonnement de cryptomonnaies comportent des risques et peuvent entraîner des pertes. Il est fortement recommandé de procéder à une vérification préalable avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres, notamment en consultant un conseiller financier professionnel.