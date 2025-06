La CAJO inflige une amende de 350 000 $ au Great Canadian Casino Resort Toronto pour de graves infractions à la réglementation liées à une fête de fin de soirée improvisée sur l’espace de jeu

TORONTO, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a émis des amendes totalisant 350 000 $ à l’encontre du Great Canadian Casino Resort Toronto pour de multiples violations des normes provinciales en matière de jeu. Les pénalités font suite à une fête impromptue qui a été autorisée à se dérouler dans les heures précédant l’aube, directement sur l’espace de jeu du casino.

Le 27 septembre 2024, un événement de musique électronique de danse auquel ont assisté des milliers de personnes a été organisé dans le théâtre adjacent au casino du Great Canadian Casino Resort Toronto. L’événement a été marqué par une intoxication généralisée, un comportement désordonné et de nombreux incidents criminels et médicaux - tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu - y compris des agressions présumées, des surdoses de drogue et des actes d’indécence publique. Malgré la présence d’agents de service rémunérés, des services de police et d’urgence supplémentaires ont été nécessaires pour gérer la situation.

Au milieu de cet environnement à haut risque, la direction du casino a approuvé une demande imprévue de l’artiste d’organiser une fête après la fête sur l’espace de jeu actif. L’artiste et plus de 400 invités ont été autorisés à pénétrer sur l’espace de jeu, où l’artiste a pu se produire au milieu des jeux de table et des machines à sous en activité, sans aucune évaluation ou planification préalable des risques.

En conséquence, le personnel de sécurité n’a pas été en mesure de contrôler efficacement le casino, et des témoins ont même rapporté qu’un participant avait été vu en train de grimper sur des machines à sous. L’absence de contrôle approprié compromet la sécurité, la sûreté et l’intégrité du casino. À l’issue de l’événement, l’exploitant n’a pas signalé rapidement ces incidents à la CAJO, comme il était tenu de le faire.

Sur la base des conclusions de son examen, le registrateur de la CAJO a émis une ordonnance d’amende d’un montant total de 350 000 $ à l’encontre du Great Canadian Casino Resort Toronto. Ces pénalités portent sur des défaillances critiques dans leurs activités, la déclaration des incidents, la formation des employés et la gestion des perturbations.

Les exploitants auxquels le registrateur de la CAJO a signifié une amende ont le droit de faire appel de la décision du registrateur auprès du Tribunal d’appel en matière de permis (TAMP), un tribunal décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation

« Les exploitants de casinos ont le devoir fondamental de contrôler leur environnement de jeu. Les manquements du Great Canadian Casino Resort Toronto dans cet incident ont compromis la sécurité des clients ainsi que la sécurité et l’intégrité de la salle de jeu. »

- Karin Schnarr, PDG et registrateure, CAJO

Informations complémentaires

Contrairement à l’article 1.17.2 des Normes (pénalité de 125 000 $) : Le Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas signalé de manière appropriée les incidents de non-conformité à la loi, aux normes et aux exigences ou aux activités de contrôle conformément à la matrice de notification établie.

Le Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas signalé de manière appropriée les incidents de non-conformité à la loi, aux normes et aux exigences ou aux activités de contrôle conformément à la matrice de notification établie. Contrairement à l’article 1.9 des Normes (pénalité de 100 000 $) : Le Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas veillé à ce que les employés possèdent les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires à l’exécution des activités de contrôle relevant de leurs responsabilités.

Le Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas veillé à ce que les employés possèdent les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires à l’exécution des activités de contrôle relevant de leurs responsabilités. Contrairement à l’article 5.3 des Normes (pénalité de 125 000 $) : Le Great Canadian Casino Resort Toronto n’a pas veillé à ce que les personnes soupçonnées de créer une perturbation susceptible de nuire aux personnes, au public ou aux biens liés au jeu, ou engagées dans cette voie, soient retirées des lieux, et à ce que les événements soient signalés, conformément à la matrice de notification.





