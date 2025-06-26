EVA制药与杭州市钱塘区签署战略合作协议

杭州，开罗, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EVA制药公司，中东和非洲地区增长最快的医疗保健组织之一，与杭州美丽云城管理办公室（Chaming Qiantang Management Office）签署了一项合作协议，以加强其全球战略扩展，并致力于在中国的创新、本地化和全球合作。

EVA制药公司第八个全球办事处（位于充满活力的杭州市）在该协议签署后正式落地。根据该合作协议，基于钱塘区生物医药产业的优势资源，新分支机构将专注于药品原材料的研发和测试、战略采购和全球供应运营、进出口活动，以及未来在成品制剂、疫苗和生物制品方面的合作。

“通过在杭州医药港等领先创新中心扎根，EVA制药正在塑造一个以合作推动韧性的未来。”EVA制药公司首席执行官Riad Armanious表示。“在钱塘区，我们将我们在本地化生产和推进创新方面的经验带到这里，建立一个网络，使从中国到开罗、利雅得及其他地区的人们能够更快、更智能、更公平地获得高质量的医疗保健。”

在国家重大投入的推动下，中国创新生态系统已使中国在细胞与基因治疗（CGT）领域成为全球领导者，而杭州正处在这场变革的前沿。作为生物制药产业的核心区域，BioPharma Town（杭州医药港）汇聚了顶尖的学术研究机构、世界级的孵化平台以及专业化的GMP（药品生产质量管理规范）生产设施，吸引了越来越多专注于mRNA疫苗、CAR-T细胞疗法、基因编辑以及再生医学等前沿领域的创新企业入驻。

“通过此次合作，EVA制药公司希望借助杭州医药港的研发资源，同时贡献自身的研发专长、分析开发流程以及区域法规知识，共同探索在疫苗技术、mRNA应用以及治疗性生物制品等领域的联合项目。”

关于EVA制药

EVA制药致力于改善全球范围内可负担、高质量药品的可及性，重点关注三大核心支柱：创新、发展和可持续可及性。公司在两个研究中心利用尖端技术，为中东和非洲地区带来首创的能力，包括从人工智能预测到生物制品的mRNA研发。

EVA制药拥有5000多名专业人员，在四个国际公认的创新制造设施中每天生产超过一百万件医疗产品，这些设施已获得多个监管机构的批准。

在确保对紧迫但未满足的疾病领域实现可持续可及性的不懈驱动下，公司的产品组合专注于十二个治疗领域：抗感染、代谢健康、骨骼、神经科学、肿瘤学、呼吸系统、妇科、泌尿学和男科学、儿科、眼科、胃肠道、家庭医学，以满足本地和国际需求。

EVA制药是中东和非洲地区增长最快的医疗保健公司之一，拥有广泛的泛非业务，同时在全世界70多个国家运营。

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