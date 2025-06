Aduro Clean Technologies a le plaisir d’accueillir David Weizenbach au poste de Directeur des opérations

LONDON, Ontario, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour la nomination de David Weizenbach, P.Eng., en tant que Directeur des opérations, à compter du 1er juillet 2025.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de l’ingénierie, des opérations et de l’intégration des technologies industrielles, dont 25 ans chez NOVA Chemicals, David Weizenbach allie expertise technique et connaissance approfondie des organisations. Son expérience couvre l’automatisation des processus, les systèmes de sécurité, la réalisation de projets d’investissement et la gouvernance opérationnelle dans divers environnements industriels lourds. Monsieur Weizenbach possède une vaste expérience dans les domaines de la direction des opérations, des systèmes d’ingénierie et de la planification de projets tenant compte des risques. Son expérience dans la gestion d’environnements techniques complexes et dans l’accompagnement d’organisations lors de transitions technologiques facilitera la mise en service de l’usine pilote Next Generation Process (« NGP ») et jettera les bases de l’installation de démonstration de la société et de son futur déploiement commercial.

Au cours des six derniers mois, M. Weizenbach a travaillé en étroite collaboration avec Aduro à titre de consultant, où il a apporté son soutien à la planification opérationnelle et à la stratégie de déploiement à grande échelle. Sa nomination reflète une transition naturelle au sein de l’équipe de direction à un moment charnière, alors que la société étend ses activités et se prépare à passer à la phase pilote et à la démonstration. Sa connaissance approfondie de la culture, de l’approche technique et des priorités opérationnelles d’Aduro garantit la continuité et la dynamique nécessaires à l’exercice de ses nouvelles fonctions.

« David est un cadre supérieur très accompli qui possède une solide expérience en matière d’innovation de processus, de direction d’équipe et d’excellence opérationnelle », a déclaré Ofer Vicus, Président-directeur général d’Aduro. « Il connaît notre personnel, nos technologies et notre orientation stratégique. Sa nomination à ce poste arrive à point nommé, alors que nous accélérons la mise en service de l’usine pilote NGP et jetons les bases nécessaires à la démonstration et au déploiement commercial. Nous sommes ravis d’accueillir David au sein de notre équipe et honorés qu’il ait choisi de se lancer dans cette aventure avec nous. »

Avant de rejoindre Aduro, M. Weizenbach dirigeait un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’accompagnement stratégique et technique de clients industriels souhaitant améliorer leurs performances et mettre en œuvre des technologies émergentes. Il a conseillé diverses organisations, notamment des fabricants de grande envergure et des opérateurs spécialisés. Son travail consistait notamment à mettre en œuvre des systèmes de contrôle avancés, à optimiser les équipements de combustion et les unités de traitement, et à intégrer les données de performance à l’aide d’outils aussi bien sur site que dans le cloud. Il a régulièrement soutenu la transition d’infrastructures existantes vers des plateformes modernes, en aidant à aligner les stratégies opérationnelles sur les objectifs organisationnels plus larges.

M. Weizenbach a également passé plus de 25 ans chez NOVA Chemicals, où il a occupé des postes de direction dans les domaines de l’automatisation des processus, des projets d’investissement et de la Responsible Care. Il a unifié les équipes d’automatisation en une fonction cohérente soutenant neuf unités opérationnelles, permettant le déploiement de systèmes avancés de gestion des alarmes, la formation des opérateurs sur simulateur et la standardisation des interfaces opérateur. En tant que responsable des projets d’investissement, il a géré des portefeuilles allant de la maintenance à des investissements pluriannuels, tout en veillant au respect des délais, des objectifs de sécurité et des indicateurs de performance de l’entreprise. Il a également dirigé les programmes d’intervention d’urgence, de santé et de sécurité au travail, d’hygiène industrielle et de conformité environnementale, où il a renforcé la culture de la sécurité et amélioré les systèmes de gestion des risques.

« J’ai passé plus de trois décennies dans l’industrie lourde, principalement chez l’un des principaux producteurs mondiaux d’éthylène et de polyéthylène, où j’ai eu l’occasion de diriger des équipes exceptionnelles dans les domaines de l’exploitation, de l’ingénierie, de l’automatisation et des interventions d’urgence », a déclaré M. Weizenbach. « Plus récemment, je me suis concentré sur l’aide aux organisations dans la mise en œuvre de technologies visant à garantir la sécurité, la fiabilité et l’efficacité des opérations. Je suis très enthousiaste à l’idée d’apporter cette même expertise à Aduro alors que nous développons notre technologie Hydrochemolytic™ et mettons en place le cadre opérationnel pour son déploiement commercial. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Agence KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Il s’agit notamment, mais sans s’y limiter, de la capacité de la Société à mettre en service avec succès l’usine pilote NGP et à développer des solutions évolutives pour sa plateforme technologique. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives soient raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, sauf si la législation applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a7b63310-ac06-463b-89e4-169dcc6f6b8f