Résultats de l’Assemblée Générale Mixte de Cellectis du 26 juin 2025

NEW YORK, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer de potentielles thérapies innovantes, a tenu une assemblée générale mixte ce jour à 14h30 heure de Paris à l’auditorium du site Biopark, situé au 11 rue Watt, 4ème étage, 75013 Paris, France.

À l’issue de l’assemblée générale mixte, au cours de laquelle environ 57% des voix se sont exprimées, les résolutions 1 à 23 et les résolutions 25 et 26 ont été adoptées, la résolution 24 a été rejetée, conformément aux recommandations du management.

L'assemblée générale de Cellectis a nommé Monsieur André Muller en tant qu'administrateur du conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat. De plus, à l’issue de cette assemblée générale, le mandat de Monsieur Axel-Sven Malkomes a expiré et la démission annoncée de Monsieur Pierre Bastid a pris effet.

Monsieur Muller occupe actuellement (en ce jusqu’au 1er juillet 2025) la fonction de directeur général d'Idorsia Pharmaceuticals, Ltd., une société de biotechnologie suisse cotée en bourse. Auparavant, Monsieur Muller était directeur financier d'Idorsia Pharmaceuticals, Ltd. et d’Actelion Pharmaceuticals, Ltd. Il a occupé divers postes financiers chez Pierre Fabre SA, société pharmaceutique et dermo-cosmétique internationale. Monsieur Muller est titulaire d'un master en administration des affaires de l'EMLYON Business School de Lyon.

"Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur André Muller au sein du conseil d'administration de Cellectis en tant qu’administrateur. Sa grande expérience sera un atout pour la Société. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers Monsieur Pierre Bastid et Monsieur Axel Sven-Malkomes, dont les mandats en tant qu’administrateurs de Cellectis prennent fin à l'issue de cette assemblée. Leur apport au cours des dernières années a été exceptionnel, et leur soutien précieux a grandement contribué à la poursuite de la stratégie de l'entreprise" a affirmé Jean-Pierre Garnier, président du conseil d'administration de Cellectis.

Les résultats détaillés du scrutin, ainsi que les résolutions sont consultables sur le site internet de Cellectis : https://www.cellectis.com/fr/investisseur/assemblees-generales/

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR T, inventant le concept de cellules CAR-T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout. Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

Pour de plus amples informations sur Cellectis, veuillez contacter :



Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93,

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com

Pièce jointe