Orège accélère sa transformation stratégique avec le lancement

de la solution Orège Green Gas

Orège annonce le lancement commercial d’Orège Green Gas, une solution de prétraitement innovante qui maximise la production de biogaz dans les stations d’épuration municipales équipées de digesteurs - sans besoin d’investissement initial pour les collectivités.

Dans le prolongement de l’évolution de sa stratégie vers les services, tout en maintenant son activité de vente d’équipements, Orège franchit une étape majeure avec Orège Green Gas.

Basée sur sa technologie propriétaire SLG® (Solide-Liquide-Gaz), cette unité compacte, mobile et sans produits chimiques améliore significativement la performance énergétique des installations existantes, en s’attaquant à un maillon critique mais souvent négligé : la qualité des boues alimentant les digesteurs.

La marque Orège Green Gas désigne à la fois l’offre de services mobiles et la vente d’équipements dédiés au prétraitement des boues avant digestion anaérobie, dans une logique de valorisation énergétique.

« Avec Orège Green Gas, nous aidons les municipalités à transformer des digesteurs pas assez performants en actifs énergétiques rentables - sans investissement, en quelques jours seulement », déclare Xavier Wagner, Directeur Général.

Une réponse concrète aux limites actuelles de la méthanisation

Malgré des investissements importants dans la digestion anaérobie, de nombreuses stations municipales peinent à atteindre les rendements attendus. D’autres stations sont saturées et sont contraintes de devoir envisager d’investir dans d’autres digesteurs.

La cause : des boues trop diluées, peu digestibles, qui brident le potentiel des digesteurs.

Orège Green Gas intervient en amont du process, avec un double effet :

• Conditionnement des boues : amélioration de la structure des flocs et de la biodégradabilité ;

• Épaississement performant : passage de 2–3 % à 6–8 % de siccité.

Le tout sans produits chimiques pour le conditionnement, sans chaleur, et sans travaux lourds.

Les résultats observés sur sites :

• Jusqu’à +40 % de production de biogaz,

• Jusqu’à 20 à 40 % d’économies en polymères,

• Moins de boues à transporter,

• Une meilleure stabilité du digesteur.

Orège Green Gas atteint des niveaux de performance comparables à l’hydrolyse thermique (THP), mais sans sa complexité technique ni son coût.

Un modèle de service sans investissement, aligné sur les réalités des collectivités

Alignée sur les contraintes budgétaires des décideurs publics, la solution est proposée en location sous forme de service mobile. Ce modèle permet :

• Un démarrage rapide sans investissement initial,

• Une validation à l’échelle industrielle,

• Des résultats visibles en quelques jours.

Pour les collectivités souhaitant acquérir les équipements, une version fixe est également disponible à la vente, immédiatement ou à l’issue de la phase de démonstration.

À ce jour, 9 unités Orège Green Gas ont été déployées sur 6 sites en Europe :

3 sites au Royaume-Uni, 2 sites en Italie et 1 site pilote en France testé en 2025, sous forme d’installations fixes ou de services mobiles selon les configurations locales.

Un potentiel de marché considérable

En Europe, on dénombre plus de 1.500 stations d’épuration municipales avec digesteurs, dont moins de 10 % bénéficient d’un prétraitement avancé.

Aux États-Unis, ce taux chute à moins de 8 %, alors que plus de 1.200 stations municipales produisent déjà du biogaz.

La solution Orège Green Gas cible précisément ces installations déjà équipées mais sous-optimisées, où un gain de +25 % à +40 % de production peut être atteint sans modifications lourdes de l’infrastructure.

Premiers tests en milieu agricole pour pénétrer un autre marché prometteur

Le déploiement commercial se concentre aujourd’hui sur les stations d’épuration municipales équipées de digesteurs, avec des résultats déjà probants.

En parallèle, Orège mène des tests de validation pour adapter sa technologie au traitement des effluents d’élevage dans le cadre de la méthanisation agricole. Ces effluents présentent des caractéristiques physico-chimiques différentes des boues urbaines et nécessitent une adaptation spécifique de la solution.

Cette phase de démonstration vise à confirmer la faisabilité technique et l’efficacité opérationnelle dans un contexte agricole, avec ses propres contraintes d’exploitation.

Une dynamique commerciale engagée en 2025

Le lancement officiel sera soutenu par une présence active lors des principaux salons européens du secteur en 2025 ; il se poursuivra ensuite aux États-Unis où le déploiement de la solution est envisagé dès 2026.

World Biogas Expo (Birmingham, Juillet),

(Birmingham, Juillet), Pollutec (Lyon, octobre)

(Lyon, octobre) European Biosolids & Bioresources Conference (Manchester, novembre),

(Manchester, novembre), Ecomondo (Rimini, novembre).

A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues. Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie. Orège est cotée sur le marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN : FR0010609206 – OREGE - www.orege.com.

Contact : communication@orege.com

