Émission d'actions et avis de clarification

TORONTO et PERTH, Australie, 26 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite au communiqué publié sur l'ASX le 20 juin 2025, Cygnus Metals Limited (« Cygnus » ou la « Société ») annonce avoir émis un total de 211 627 907 actions ordinaires entièrement libérées (« actions ») au prix de 0,086 $ AU chacune dans le cadre de la tranche 1 du placement, levant ainsi un montant total de 18 200 000 $ AU (avant les frais). Les actions ont été émises dans le cadre de la capacité existante de la Société en vertu des articles 7.1 (126 702 591) et 7.1A (84 925 316) des règles de cotation de l'ASX.

Une tranche supplémentaire de 1 162 790 actions devrait être émise dans le cadre de la tranche 2 du placement en faveur de Raymond Shorrocks, administrateur non dirigeant, ou de ses mandataires, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale qui se tiendra en août 2025.

De plus, la Société a émis un total de 306 129 actions à ses employés lors de la conversion de 350 000 droits liés à la performance acquis dans le cadre du précédent régime incitatif de titres de participation destiné aux employés de la Société.

Cygnus a émis les actions sans divulgation en vertu de l'article 708A(5) de la Corporations Act 2001 (Cth) (« Loi »). En ce qui concerne ces actions émises, conformément à l'article 708A(6) de la Loi, la Société donne avis en vertu du paragraphe 708A(5)(e) que :

1. la Société a émis les actions sans divulgation en vertu de la partie 6D.2 de la Loi; et 2. à la date du présent avis : a) la Société s'est conformée aux dispositions du chapitre 2M de la Loi telles qu'elles s'appliquent à la Société; b) la Société s'est conformée aux articles 674 et 674A de la Loi; et c) à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous, il n'existe aucune information exclue au sens des articles 708A(7) et 708A(8) de la Loi qui doit être divulguée en vertu de l'article 708A(6)(e) de la Loi.





Comme annoncé précédemment, la Société poursuit ses programmes d'exploration et de forage sur son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec, et attend les résultats d'analyse de son programme de forage actuel (qui est toujours en cours). La Société annoncera les résultats d'analyse lorsqu'elle sera en mesure de terminer la compilation et l'interprétation de toutes les données, conformément à ses obligations d'information continue, au Code JORC et aux règles de cotation de l'ASX.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

