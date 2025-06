Ease2pay N.V.: business update

Ease2pay, het intelligente activatie- en betaalplatform waarmee locaties worden omgevormd tot selfservicepunten, verwacht over de eerste helft van 2025 een groei van meer dan 30% in het aantal transacties ten opzichte van dezelfde periode in 2024.

Deze groei is mede te danken aan marktontwikkelingen binnen de parkeersector. Sinds april 2025 is sprake van een duidelijke groeiversnelling, waarop Ease2pay heeft ingespeeld door haar focus op de parkeermarkt verder te intensiveren. Ease2pay verwacht dat de positieve EBITDA-trend zich in 2025 voortzet.

De gerapporteerde transactieaantallen zijn exclusief die van Miele appWash, aangezien de samenwerking met Miele eind oktober 2026 wordt beëindigd - zoals reeds aangekondigd in oktober 2024.

Deze resultaten worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die vanmiddag, op 27 juni 2025, plaatsvindt.

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

Rotterdam, Nederland, 27 juni 2025

