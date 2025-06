TAIPEI, Taïwan, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de prendre en charge la nouvelle norme de stockage adoptée par la Nintendo Switch 2, AGI est fière d’annoncer la sortie de la carte microSD Express TF338. Conçue selon la norme microSD Express et alimentée par l’interface PCIe Gen3 x1 avec protocole NVMe, la carte microSD TF338 offre des performances bien supérieures à celles des cartes microSD traditionnelles, avec des vitesses de lecture pouvant atteindre 800 Mo/s et des vitesses d’écriture pouvant atteindre 700 Mo/s, pour un chargement des jeux et un transfert des données ultra-rapides.

Par rapport aux cartes microSD UHS-I précédentes, la microSD Express offre des vitesses plus de 4 fois supérieures, se rapprochant ainsi des performances des SSD. La carte microSD TF338 est donc parfaitement adaptée aux jeux haute performance et à la création de contenu mobile. La carte est rétrocompatible avec les appareils UHS-I et a passé avec succès plusieurs tests de résistance, notamment la résistance à l’eau, à la poussière, aux chocs et à la température, et ce, afin de garantir la stabilité de son fonctionnement dans les environnements les plus exigeants.

AGI Technology affirme que la carte microSD TF338 n’est pas seulement conçue pour les consoles de jeux de nouvelle génération, mais qu’elle reflète également l’engagement continu de la marque en faveur d’une innovation de pointe en matière de stockage, offrant ainsi aux joueurs et aux créateurs des solutions de mémoire fiables, efficaces et ultra-portables.

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit et ses caractéristiques techniques, rendez-vous sur : https://agi-gear.com/product/tf338-microsd-express/

À propos d’AGI

AGI se positionne en tant que leader dans le domaine des solutions de stockage haute performance, en proposant une variété de produits innovants qui répondent aux besoins changeants de sa clientèle. En s’engageant à offrir des capacités de stockage de pointe et des performances supérieures, AGI donne à ses clients les moyens de vivre des expériences numériques exceptionnelles.

