BIK Data Analysis explique que lʼinclusion des données de transactions Achetez maintenant, payez plus tard (Buy Now, Pay Later, BNPL) dans lʼhistorique de crédit pourrait aider près dʼun client au fichier mince sur deux à améliorer sa solvabilité

Les paiements au moyen du système BNPL ne sont plus seulement un moyen de financer des achats, mais constituent également un facteur innovant soutenant le développement du marché du crédit polonais. Une étude réalisée par BIK, lʼagence polonaise de crédit, a démontré que les bénéficiaires du service BNPL remboursent aisément leurs dettes. Pour 40 % des « clients bancaires à fichiers minces » recourant également aux services BNPL, la combinaison des deux sources de données peut améliorer leur solvabilité. Le degré de cette amélioration peut avoir un impact significatif sur les décisions de crédit. Il convient également de noter que cette étude a été rendue possible grâce aux données inédites recueillies par le BIK et aux normes régissant les rapports sur les transactions relatives au service BNPL, qui ont été élaborées en collaboration avec le secteur financier.

Dans les sections suivantes, nous vous présentons :

les aspects positifs relatifs à la transmission des données du service BNPL à lʼagence de crédit

la manière dont le recours au service BNPL nʼaura aucune incidence sur la solvabilité des deux tiers des emprunteurs utilisant ce produit ou pourrait au contraire lʼaméliorer

lʼimportance du BNPL en tant que service soutenant le développement du secteur financier et représentant 16 % de lʼacquisition de nouveaux clients

la façon dont les données relatives au service BNPL peuvent favoriser un accès plus ouvert au marché du crédit pour les consommateurs

la présence ou non dʼun risque de surendettement pour les utilisateurs du service BNPL



La proportion de clients recourant activement aux prêts bancaires en Pologne est en baisse depuis environ trois ans. À ce jour, 14,2 millions de particuliers contractent un prêt ou un crédit dans le secteur bancaire, soit 7 % de moins quʼà la fin de lʼannée 2019.

Le produit « Achetez maintenant, payez plus tard » (Buy Now Pay Later BNPL) est une source incontestable dʼentrée de nouveaux clients sur le marché. Cette conclusion repose sur les résultats de lʼétude menée par BIK, portant sur la base de données des transactions effectuées au moyen du BNPL qui lui ont été systématiquement soumises et communiquées. Lʼagence de crédit BIK regroupe les données du secteur bancaire ainsi que celles des établissements de crédit, dont le rapport complet transmis à BIK est en vigueur depuis mai 2023. Plus de 16 % des nouveaux clients enregistrés sur le marché financier polonais en 2025 ont opté pour le BNPL à titre de premier produit financier, et plus de 55 % dʼentre eux étaient âgés de 24 ans au plus.

Il convient de souligner quʼil existe deux types de produits de paiement différé (BNPL) disponibles sur le marché polonais : les produits à paiement échelonné et les produits renouvelables. Le BNPL à paiement échelonné correspond aux transactions finançant lʼachat de biens spécifiques sur une courte période, sans intérêt et pouvant aller jusquʼà 35 jours (délai de grâce), à lʼissue de laquelle la dette est remboursée. Si le montant est ensuite échelonné sur un nombre déterminé de versements, des frais supplémentaires peuvent sʼappliquer. Le deuxième type de transaction proposé, le BNPL renouvelable, permet dʼeffectuer des achats dans le cadre dʼune limite renouvelable convenue avec la banque.

Bien que le service BNPL soit encore relativement nouveau, il connaît une croissance rapide. La valeur du financement via les offres « Buy Now Pay Later » en Pologne, essentiellement proposées par des institutions non bancaires, a atteint un seuil de 2,54 milliards dʼeuros (10,8 milliards de PLN) en 2024, tandis que les chiffres pour le premier trimestre 2025, de 0,68 milliard dʼeuros (2,9 milliards de PLN), ont enregistré une croissance de 24,5 % par rapport au premier trimestre 2024. Ce mode de paiement a déjà été utilisé par 2,7 millions de personnes, dont le groupe le plus important est celui des jeunes (34 % âgés de moins de 54 ans). Ces transactions portent essentiellement sur de petits montants inférieurs à 50 euros (200 PLN). Il ressort des études réalisées par BIK au cours des 12 derniers mois que 74 % des transactions au moyen du BNPL sont remboursées durant le délai de grâce, tandis que 26 % sont remboursées sous forme de versements échelonnés.

Selon les données de BIK, la qualité des remboursements du BNPL est nettement supérieure à celle des remboursements des utilisateurs d’autres produits de crédit. Dans le même temps, les transactions au moyen du BNPL recèlent un potentiel considérable, qui pourrait constituer un complément précieux au processus de modélisation de lʼévaluation des risques, au profit à la fois des créanciers et des emprunteurs.

Les données relatives aux transactions réalisées par le biais du BNPL collectées par BIK permettent dʼélargir lʼéventail des renseignements portant sur les clients

Cette étude menée par BIK a porté sur les demandes de crédit soumises par les clients aux banques et aux établissements de crédit qui proposaient au moins un produit de crédit dans la catégorie du crédit à la consommation, comme un prêt échelonné, un prêt de trésorerie, un BNPL, un prêt sur salaire, un crédit renouvelable ou une carte de crédit. Les résultats indiquent que les clients empruntant via le service du BNPL disposent dʼun historique de remboursement solide et dʼune probabilité de défaillance (PD) inférieure à celle de lʼensemble de la clientèle.

La prise en compte de la totalité des transactions effectuées par le service BNPL, quʼelles soient actives ou non, dans les historiques de crédit peut améliorer ou maintenir la solvabilité de la majorité des clients du BNPL sur le marché du crédit à la consommation. Par exemple, dans le cas des demandes de prêts de trésorerie, jusquʼà 40 % des clients susceptibles dʼêtre acceptés, auparavant plus exposés à un refus en raison dʼun risque élevé, pourraient améliorer leur solvabilité et avoir accès à un financement. Dans le même temps, des évaluations plus précises du risque de crédit sont rendues possibles pour les clients actuels ayant recours au crédit à la consommation et bénéficiant déjà dʼun financement. La prise en compte des données relatives au BNPL pourrait permettre dʼavertir et dʼempêcher environ 1 % des particuliers de tomber dans le surendettement. Une évaluation plus solide basée sur les données de crédit est possible si, notamment, des informations supplémentaires relatives aux obligations BNPL remboursées sont incluses. Les clients eux-mêmes pourraient alors améliorer leur solvabilité en consentant au traitement de ces données.

En général, le risque de crédit parmi les clients utilisant le service du BNPL est faible, même chez les usagers réguliers de cette forme de financement. Parallèlement, il convient de souligner que les clients répartissant simultanément plusieurs dettes sur plusieurs échéances courent un risque accru de surendettement. Le niveau de risque pour ce groupe de clients est plus de deux fois supérieur que pour les clients optant rarement pour un remboursement échelonné de leur dette. Toutefois, ce niveau reste relativement faible. Les gestionnaires du BNPL, soucieux de la satisfaction de leurs clients, devraient analyser le comportement de ces derniers et surveiller activement leurs portefeuilles de crédit, ce qui est possible grâce aux données communiquées à lʼagence de crédit BIK.

Rôle clé de lʼagence de crédit dans la mise en place dʼun écosystème efficace autour du BNPL (modèle BIK)

Une approche globale, quel que soit le format de service . Lʼidée de BIK était dʼadopter une approche globale de lʼétendue des informations relatives au BNPL traitées et de la manière dont elles sont présentées, afin de garantir un processus sécurisé dʼutilisation de ce produit à travers ses nombreuses variantes. Le modèle de normalisation des données mis au point a permis de collecter, de traiter et de mettre à la disposition des autres acteurs du marché des transactions et des informations de nature unique. En outre, les actions de BIK ont anticipé un autre besoin émergent : lʼinterprétation correcte des données communiquées.

Un dialogue approfondi avec les acteurs du marché . Des banques et des entités du marché du commerce électronique ont participé aux ateliers. Grâce aux accords conclus lors des réunions conjointes, la normalisation adoptée permet désormais dʼéviter les erreurs dʼinterprétation des données.

Protection et sensibilisation des consommateurs . Compte tenu de son rôle clé dans le processus dʼutilisation éclairée et sûre des paiements différés (BNPL), lʼagence de crédit BIK sʼest attachée à protéger et à informer correctement les consommateurs, ainsi quʼà souligner lʼimpact des achats de BNPL sur leurs antécédents de crédit et, par conséquent, sur leur solvabilité aux yeux des institutions financières qui utilisent la base de données de BIK.

Une approche prudente de la prise en compte future des données relatives au BNPL dans les modèles bancaires . Il a été convenu que les transactions par le biais du BNPL seraient temporairement exclues des modèles de cotation opérationnels. Cette solution garantit que lʼactivité liée au BNPL nʼa pas dʼincidence négative sur la solvabilité des consommateurs. La transparence en matière dʼutilisation des prêts BNPL, fondamentale tant pour les banques que pour les établissements de crédit, a donc été maintenue. Cela est particulièrement important pendant la période de transition, jusquʼà ce que soient établis des antécédents de crédit et une analyse à long terme de lʼimpact sur le comportement des clients adéquats.

Mesures visant à protéger les consommateurs dʼun éventuel surendettement

Les institutions financières ne sont pas les seules à bénéficier des ressources dʼinformation détenues par BIK. Les emprunteurs ont également la possibilité de consulter leurs propres données. Il sʼagit dʼune nouvelle étape dans la mise en œuvre des bonnes pratiques commerciales que BIK a adoptées dans le cadre de sa communication destinée aux consommateurs et aux médias.

« La transmission des données de transactions par le biais du BNPL à lʼagence BIK nous a permis de recueillir des données inédites grâce auxquelles il est possible de tirer des conclusions quant à la portée de cette forme innovante de paiement pour lʼensemble du secteur financier. Lʼafflux de nouveaux clients rejoignant le secteur et entamant leur historique de crédit en utilisant le service BNPL est particulièrement significatif. Je suis satisfait que nous puissions soutenir ce processus de sensibilisation et permettre aux gestionnaires du BNPL de protéger plus efficacement leurs clients contre le surendettement. Par ailleurs, il est bon de préciser que la déclaration présentée à BIK permet une évaluation complète des clients dans leur ensemble, y compris ceux qui passent par le service BNPL, ce qui peut leur valoir une meilleure évaluation de la part des institutions financières et, en fin de compte, dʼaccéder à de meilleures opportunités financières », a déclaré Mariusz Cholewa, Président du conseil dʼadministration de BIK.

BIK S.A., la seule agence dʼinformation en matière de crédit en Pologne et expert de premier plan en matière de cotation et de science des données, soutient les institutions financières et leurs clients en fournissant un système sécurisé aux fins de lʼéchange dʼinformations sur le crédit et lʼéconomie, ainsi que des services de conseil, des études novatrices et des solutions de lutte contre la fraude. Le portefeuille de BIK comprend plusieurs outils de lutte contre la fraude spécifiques au secteur ainsi que la nouvelle plateforme ESG BIK. La société recueille et publie des données relatives aux antécédents de crédit des particuliers et des entreprises sur lʼensemble du marché polonais du crédit, ainsi que des données portant sur les prêts non bancaires. La base de données BIK comporte des informations portant sur 323 millions de comptes détenus par 25,2 millions de consommateurs individuels et 6,6 millions de comptes détenus par 1,7 million dʼentreprises. BIK est un membre actif dʼACCIS, le plus grand groupe dʼagences de référence de crédit au monde, et fait partie du Groupe BIK, qui comprend également les filiales suivantes : BIG InfoMonitor S.A., le Service dʼInformation Economique, et Digital Fingerprints S.A.

