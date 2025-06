27 juni 2025 – 13u45

Gereglementeerde informatie – Bevat voorwetenschap

Tribunaal handelend volgens het ICC-arbitragereglement velt finale sententie in arbitragegeschil tussen Agfa-Gevaert en de curator van AgfaPhoto GmbH

Mortsel, België – 27 juni 2025 – 13u45

Een Tribunaal dat handelt volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft een finale sententie geveld in een laatste arbitragegeschil met een mogelijke belangrijke impact tussen Agfa-Gevaert en de curator van AgfaPhoto GmbH.

Het Tribunaal heeft alle vorderingen van de curator van AgfaPhoto GmbH afgewezen m.b.t. een vermeende onderkapitalisatie van AgfaPhoto GmbH in verband met de afsplitsing en inbreng, door Agfa-Gevaert, van de gehele consumer imaging divisie (fotografie-tak) in AgfaPhoto GmbH in 2004. Het Tribunaal heeft de curator van AgfaPhoto GmbH veroordeeld tot betaling aan Agfa-Gevaert van ongeveer 38 miljoen euro plus rente voor de kosten die zijn gemaakt in het kader van de arbitrageprocedure.

Onder strenge voorwaarden zou de curator van AgfaPhoto GmbH binnen de komende 3 maanden een verzoek tot nietigverklaring van de sententie kunnen indienen voor een Duitse rechtbank.

Agfa verwacht deze periode met succes te kunnen afsluiten en verder te werken aan de groeistrategie van de Agfa-Gevaert Groep.

Over Agfa

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevend onderneming in beeldtechnologie, met bijna 160 jaar ervaring. Agfa ontwikkelt, produceert en verkoopt analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg, de drukindustrie, de groene waterstofindustrie en voor specifieke industriële toepassingen. In 2024 realiseerde de Groep een omzet van 1.138 miljoen euro.

Contact:

Viviane Dictus

Director Corporate Communications

tel. +32 0 3 444 7124

e-mail: viviane.dictus@agfa.com

Bijlage