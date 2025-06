CSL publie son Rapport de développement durable 2024, soulignant ses progrès en matière d'ESG

MONTRÉAL, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL ») a publié aujourd'hui son Rapport de développement durable 2024, qui présente les efforts continus de l'entreprise pour exercer ses activités de manière responsable et éthique, et axée sur le progrès environnemental et social à long terme.

« Les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance sont intégrés à toutes nos décisions, qu’il s’agisse de la conception et de l'exploitation de nos navires ou du soutien à nos employés et aux communautés que nous desservons », a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction de CSL. « Notre rapport 2024 reflète l'évolution de notre engagement en matière de développement durable et notre volonté continue d'innover et de nous concentrer sur des actions ayant un impact réel et durable. »

En 2024, CSL a réalisé des progrès significatifs dans plusieurs domaines clés du développement durable. L’entreprise a réduit de 7 pour cent les émissions de gaz à effet de serre de sa flotte mondiale par rapport à 2023, a fait progresser sa stratégie en matière de carburants verts et a entamé la construction du tout premier navire autodéchargeant au monde capable d’opérer entièrement à batteries électriques.

La sécurité est restée une priorité absolue tout au long de l'année. Le programme SafePartners de CSL, qui en est maintenant à sa douzième année, a continué de renforcer une culture de la sécurité proactive et rigoureuse. En 2024, CSL a enregistré sa meilleure performance à ce jour, avec un taux d'accidents avec perte de temps de 0,5, ce qui reflète la vigilance et la responsabilité partagée des membres d'équipages et des équipes à terre.

« Les progrès que nous avons réalisés en 2024 sont le fruit d'un travail collectif, animé par une vision commune et un engagement à faire ce qu'il faut », a ajouté M. Martel. « De nos navires à nos bureaux, ce sont les choix quotidiens et les efforts collectifs qui sont à l'origine d'un changement durable. »

Le Rapport de développement durable de CSL comprend des données détaillées et transparentes conformes aux cadres mondiaux en matière de développement durable, notamment la norme du secteur du transport maritime du Sustainability Accounting Standards Board (SASB), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI), l’Alliance verte et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Cliquez ici ou consultez le site Web de CSL à l'adresse www.cslships.com/fr pour lire ou télécharger le Rapport de développement durable 2024 de CSL.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

