Fareja Viagens está de cara nova: novo layout, novos recursos e guias completos de viagem

ASCURRA, SANTA CATARINA, Brasil, June 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O site Fareja Viagens, referência em destinos turísticos no Brasil, está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada para oferecer uma navegação mais rápida, intuitiva e com novas funcionalidades para quem quer viajar mais gastando menos.

Entre as principais novidades, o destaque vai para o buscador de hotéis e passagens aéreas, que permite ao usuário reservar hospedagens ou comprar passagens de forma rápida, segura e descomplicada, em poucos cliques.

Além disso, o site ganhou guias de viagem atualizados, com foco nos melhores destinos do Brasil e do mundo. As novas publicações trazem dicas práticas, roteiros personalizados e sugestões para todos os perfis de viajante — de mochileiros a famílias em busca de conforto. Incluindo um guia especial com os melhores resorts all inclusive no Brasil, ideal para quem quer relaxar sem se preocupar com nada.

A equipe do Fareja Viagens também cresceu.

Além de redatores especializados — que conhecem as regiões que visitam e produzem conteúdos com autoridade — o site agora conta com um profissional dedicado à curadoria de hospedagens, responsável por analisar e selecionar manualmente os melhores hotéis do Brasil para os leitores.

Para quem busca mais opções de destinos, o Fareja Viagens já conta com conteúdos sobre Salvador, Buenos Aires, Florianópolis e Curitiba — com roteiros para famílias, ecoturismo e experiências culturais.

O guia especial do Rio de Janeiro visto pelos olhos de um carioca é um dos destaques do novo site — com dicas sobre o Cristo Redentor, praias icônicas e tudo que a Cidade Maravilhosa tem de melhor.

Além disso, para quem gosta de diversão, tudo o que você precisa saber sobre o parque Beto Carrero World está reunido em um conteúdo exclusivo — incluindo atrações, ingressos e dicas para economizar durante a visita ao maior parque temático da América Latina.

Agora também é possível alugar carros, reservar hotéis e contratar seguro viagem diretamente pelo portal, graças a parcerias confiáveis que tornam o planejamento ainda mais prático e seguro.

Os guias de viagem contam ainda com uma seção especial para quem viaja com crianças, com dicas de passeios infantis, atrações e experiências pensadas para toda a família.

“Nossa missão sempre foi ajudar viajantes e até mesmo quem nunca viajou — a tomar as melhores decisões na hora de planejar as férias. Com o novo site, conseguimos unir conteúdo de qualidade, tecnologia e ferramentas de pesquisa que realmente fazem a diferença”, explica Fernanda Espindula, CEO do Fareja.

Com design responsivo e carregamento rápido, o novo Fareja Viagens investe em experiência do usuário, garantindo uma jornada fluida na leitura de artigos até a busca por hotéis e voos.

O site também conta com uma área especial de promoções de viagens, atualizada frequentemente com oportunidades exclusivas, passagens com desconto para o litoral, serras, parques temáticos e capitais brasileiras.

Essa nova fase reforça o compromisso do Fareja Viagens com a inovação no turismo digital, com o objetivo claro de ser o principal ponto de partida para quem deseja viajar melhor, com economia, planejamento e inspiração.

Acesse agora o novo portal: www.farejaviagens.com.br e descubra todas as funcionalidades.

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9899ebd-5112-4367-96c8-2d49c872e796/pt