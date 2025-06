Groupe Dynacor annonce la réorganisation de sa filiale péruvienne

MONTRÉAL, 27 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») annonce aujourd'hui la restructuration de Veta Dorada, sa filiale péruvienne, dans le cadre de son expansion internationale.

La refonte de la structure organisationnelle de Veta Dorada a pour but de réaligner ses talents face à l'évolution de ses besoins et d'améliorer sa préparation interne en vue de l'expansion internationale. La restructuration en cours fait suite à une évaluation externe des ressources humaines et à une cartographie qui a été menée dans le but d'améliorer la capacité, les procédures et les processus de gestion de Veta Dorada avant de reproduire son modèle pour les futures filiales. Depuis sa création en 1996, Veta Dorada a connu une croissance exponentielle qui s'est traduite par une multiplication par 10 de sa capacité opérationnelle et une multiplication par 35 de son personnel.

La cartographie a également permis d'identifier certaines pratiques des employés qui vont à l’encontre des valeurs et du code de conduite de la Société. Dynacor prend au sérieux les violations de son code de conduite et a agi de manière décisive pour faire respecter les normes les plus élevées en matière d'éthique des affaires et de gouvernance. Dynacor a également mandaté une firme externe afin de réviser certains processus de gestion. Cette démarche proactive illustre une fois de plus la détermination de la Société à préserver l'intégrité de l'entreprise et la transparence de ses démarches.

« Les changements organisationnels chez Veta Dorada sont un élément important de notre alignement commercial en cours et font progresser la transition de notre groupe vers une entreprise de traitement de l'or à actifs multiples », a déclaré Daniel Misiano, chef des opérations. « Ces changements amorcent une transformation de la culture d'entreprise qui repose sur des valeurs fondamentales claires, sur un leadership plus fort incarnant ces valeurs et sur une communication améliorée. Nous sommes convaincus que nos activités traditionnelles renforcées serviront de phare à nos futures filiales. »

Dans le cadre de la restructuration de Veta Dorada, des cadres ayant une expérience à l’international et au sein de grandes entreprises sont en voie d’être recrutés, de nouveaux postes sont créés, certaines fonctions sont ajustées ou supprimées, et d'autres seront transférées au Canada. La petite équipe de direction au Canada sera également renforcée en vue de l'expansion internationale à venir.

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

